«Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1 Технический директор «Скудерии» заявлял о том, что команда может покинуть чемпионат из-за несогласия с новыми ограничениями бюджета.

В «Феррари» выступили с опровержением заявления технического директора команды Маттиа Бинотто о возможном уходе из Формулы-1. Ранее эту информацию опубликовала газета The Guardian, ссылаясь на слова Бинотто.

Вот, что по этому поводу написал журналист Autosport Люк Смит в своем твиттере после того, как пообщался с представителями пресс-службы итальянской команды Ф1:

«В «Феррари» отреагировали на историю с Бинотто. В команде заявили, что их руководитель никогда не заявлял о том, что «Феррари» собирается уйти из Формулы-1. Он имел в виду как раз противоположное, отметив, что команда не хотела бы оказаться в такой ситуации, когда приходится рассматривать другие варианты, кроме выступлений в Ф1».

В данный момент руководство Формулы-1 и Международной федерации автоспорта обсуждают с командами ограничение бюджетов до 145 миллионов долларов в 2021 году, а также снижение потолка до 130 млн в 2022-м.

«Феррари» эти ограничения не устраивают.