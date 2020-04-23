«Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2020 14:13Формула-1Шарафудинов Виктор

«Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1

Технический директор «Скудерии» заявлял о том, что команда может покинуть чемпионат из-за несогласия с новыми ограничениями бюджета.

В «Феррари» выступили с опровержением заявления технического директора команды Маттиа Бинотто о возможном уходе из Формулы-1. Ранее эту информацию опубликовала газета The Guardian, ссылаясь на слова Бинотто.

Вот, что по этому поводу написал журналист Autosport Люк Смит в своем твиттере после того, как пообщался с представителями пресс-службы итальянской команды Ф1:

«В «Феррари» отреагировали на историю с Бинотто. В команде заявили, что их руководитель никогда не заявлял о том, что «Феррари» собирается уйти из Формулы-1. Он имел в виду как раз противоположное, отметив, что команда не хотела бы оказаться в такой ситуации, когда приходится рассматривать другие варианты, кроме выступлений в Ф1».

В данный момент руководство Формулы-1 и Международной федерации автоспорта обсуждают с командами ограничение бюджетов до 145 миллионов долларов в 2021 году, а также снижение потолка до 130 млн в 2022-м.

«Феррари» эти ограничения не устраивают.

«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева. 13.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Две России. Пока народ выживает, наши звезды спорта выбивают себе новые миллионы Несмотря на пандемию и финансовый кризис, российские спортсмены продолжают жить в своем измерении 19.04.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:25 Биатлон Волохов Юрий
Александр Руденко. Почему лучший молодой игрок не интересен своему клубу?  Наш автор обращает внимание на талантливого спартаковца, который, несмотря на уникальные природные данные, преданность клубу и отличную статистику, до сих пор остается вне поля зрения тренерского штаба.  22.04.2020 14:30 Футбол Николаев Ярослав
Новости
14:27 Биатлон Драчев назвал решение правления СБР о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции нелегитимным
14:13 Формула-1 «Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1
14:03 Биатлон Валерий Польховский: Удивляюсь словам Драчева, у нас были нормальные отношения
13:45 ММА Александр Шлеменко: В мои планы не входит бой с Емельяненко
13:29 Футбол Полузащитник «Вероны» Дзакканьи вылечился от коронавируса
13:21 Футбол Адриано Галлиани: Топ-клубам Европы грозит банкротство
13:01 Хоккей Алексей Макеев: С низким потолком зарплат мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ
12:47 Биатлон Владимир Драчев – о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции СБР: Я в этом не участвовал
12:19 Биатлон Правление СБР созывает внеочередную отчетно-выборную конференцию
12:12 ММА Тактаров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан (видео)
11:52 Футбол Вадим Евсеев: Держал Зидана зубами и однажды впился в его знаменитую лысину
11:43 ММА Тактаров пообещал разобраться с Емельяненко в темной комнате, чтобы никто не видел
11:27 Футбол Ежи Дудек: Месси был обманщиком и провокатором таким же, как «Барселона» и Гвардиола
11:13 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 23 апреля
11:11 Футбол Футболистов в Испании начнут тестировать на коронавирус с 28 апреля
10:58 Футбол Юрий Белоус: Клубы, которые рассчитывают только на деньги государства, могут лопнуть в любой момент
10:35 Хоккей Алексей Марченко: Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов
10:21 Футбол «Спартак» готов предоставить свой стадион для помощи медикам
10:14 Вольная борьба Борец Нухкадиев выиграл «Домашнюю суперлигу» и бросил вызов рекордсмену Книги Гинесса
10:10 Футбол Во Франции могут запретить проведение спортивных соревнований до начала сентября
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Ижевск потерял 1 млрд рублей из-за пандемии коронавируса
Тюменца, подозреваемого в нападении на школу, поместили в психдиспансер
В Минздраве объяснили смерть пятого пациента с коронавирусом на Ставрополье
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика