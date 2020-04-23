«Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1

В «Феррари» выступили с опровержением заявления технического директора команды Маттиа Бинотто о возможном уходе из Формулы-1. Ранее эту информацию опубликовала газета The Guardian, ссылаясь на слова Бинотто.
Вот, что по этому поводу написал журналист Autosport Люк Смит в своем твиттере после того, как пообщался с представителями пресс-службы итальянской команды Ф1:
«В «Феррари» отреагировали на историю с Бинотто. В команде заявили, что их руководитель никогда не заявлял о том, что «Феррари» собирается уйти из Формулы-1. Он имел в виду как раз противоположное, отметив, что команда не хотела бы оказаться в такой ситуации, когда приходится рассматривать другие варианты, кроме выступлений в Ф1».
В данный момент руководство Формулы-1 и Международной федерации автоспорта обсуждают с командами ограничение бюджетов до 145 миллионов долларов в 2021 году, а также снижение потолка до 130 млн в 2022-м.
«Феррари» эти ограничения не устраивают.
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