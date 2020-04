«Феррари» опровергает слова Бинотто о возможном уходе из Формулы-1

В «Феррари» выступили с опровержением заявления технического директора команды Маттиа Бинотто о возможном уходе из Формулы-1. Ранее эту информацию опубликовала газета The Guardian, ссылаясь на слова Бинотто.

Вот, что по этому поводу написал журналист Autosport Люк Смит в своем твиттере после того, как пообщался с представителями пресс-службы итальянской команды Ф1:

«В «Феррари» отреагировали на историю с Бинотто. В команде заявили, что их руководитель никогда не заявлял о том, что «Феррари» собирается уйти из Формулы-1. Он имел в виду как раз противоположное, отметив, что команда не хотела бы оказаться в такой ситуации, когда приходится рассматривать другие варианты, кроме выступлений в Ф1».

В данный момент руководство Формулы-1 и Международной федерации автоспорта обсуждают с командами ограничение бюджетов до 145 миллионов долларов в 2021 году, а также снижение потолка до 130 млн в 2022-м.

«Феррари» эти ограничения не устраивают.

Ferrari responds to the original story saying Binotto «never mentioned about Ferrari quitting F1, on the contrary, he said that we would not want to be put in a position of having to look at further options besides continuing racing in F1, for deploying our racing DNA» #F1