«Феррари» может уйти из «Формулы-1» из-за коронавируса - Советский спорт
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24 апреля 2020 12:29Формула-1

«Феррари» может уйти из «Формулы-1» из-за коронавируса

«Феррари» может поставить на рассмотрение вопрос относительно своего будущего участия в «Формуле-1», если администрация гоночных соревнований и Международная федерация автоспорта (FIA) установят новые бюджетные ограничения.

«Новые известия» пишут, что со слов руководителя команды Маттиа Бинотто, пандемия коронавируса нанесла существенный удар по спортивным финансам.

Вместе с тем не нужно принимать поспешные решения, приводящие к обесцениванию «вершины автомобильного спорта».

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