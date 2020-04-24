«Феррари» может уйти из «Формулы-1» из-за коронавируса

«Новые известия» пишут, что со слов руководителя команды Маттиа Бинотто, пандемия коронавируса нанесла существенный удар по спортивным финансам.
Вместе с тем не нужно принимать поспешные решения, приводящие к обесцениванию «вершины автомобильного спорта».
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