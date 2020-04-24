«Феррари» может уйти из «Формулы-1» из-за коронавируса «Феррари» может поставить на рассмотрение вопрос относительно своего будущего участия в «Формуле-1», если администрация гоночных соревнований и Международная федерация автоспорта (FIA) установят новые бюджетные ограничения.

«Новые известия» пишут, что со слов руководителя команды Маттиа Бинотто, пандемия коронавируса нанесла существенный удар по спортивным финансам. Вместе с тем не нужно принимать поспешные решения, приводящие к обесцениванию «вершины автомобильного спорта».