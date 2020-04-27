Официально: Гран-при Франции не состоится в 2020 году Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Формулы-1.

Организаторы Гран-при Франции приняли решение отменить этап из-за угрозы распространения коронавируса.

Organisers of the French Grand Prix call off 2020 event#F1https://t.co/p0tNJ1Nynl — Formula 1 (@F1) April 27, 2020

Напомним, соревнования должны были пройти с 26 по 28 июня, однако, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин и оставил в силе запрет на проведение массовых мероприятий.

Добавим, что ранее руководство Формулы-1 отменило Гран-при Монако. Также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.