Организаторы Гран-при Великобритании не могут гарантировать проведение гонки

Управляющий директор Гран-при Великобритании Стюарт Прингл рассказал о том, что окончательное решение о проведении июльского этапа Формулы-1 пока еще не принято.
«Мы еще не знаем, будет ли у нас проведен этап без зрителей, – цитирует Прингла RaceFans. –Необходимо внести ясность. Нам нужно оценить требования государства для проведения спортивных мероприятий при пустых трибунах. Мы работаем над этим вместе с департаментом Министерства спорта.
У нас есть договоренность с Формулой-1, это даже не обсуждается. Но пока есть трудности, преодоление которых может занять еще несколько дней или даже недель. Нам нужно будет понять, что потребуется для безопасного проведения этапа, ведь это будет включать в себя и то, к чему мы не привыкли. К примеру, проведение тестов на коронавирус и другие подобные процедуры».
Напомним, что ранее были отменены или перенесены на неопределенный срок 10 первых этапов сезона-2020. Чемпионат должен стартовать в начале июля с Гран-при Австрии.
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