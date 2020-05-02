Эдди Джордан: В ближайшие два года «Мерседес» уйдет из Ф1, команду могут продать Строллу - Советский спорт
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02 мая 2020 20:54Формула-1Шарафудинов Виктор

Эдди Джордан: В ближайшие два года «Мерседес» уйдет из Ф1, команду могут продать Строллу

С 2014 по 2019 годы «серебряные стрелы» шесть раз подряд выиграли Кубок конструкторов.

Бывший владелец команды Формулы-1 «Джордан» ирландский бизнесмен и бывший автогонщик Эдди Джордан в интервью немецкому телеканалу Sport 1 рассказал о переменах, которые в ближайшие годы могут произойти в Формуле-1

«Мир стремительно меняется – не только из-за коронавируса, но и еще из-за сдвига ценностей, – отметил Джордан. – Забота об окружающей среде стала приоритетом, и это означает, что боссы корпораций должны пересмотреть свои планы.

Я убежден, что крупные автопроизводители – «Мерседес», «Хонда» и, возможно, «Рено» – прекратят свое участие в чемпионате Формулы-1 в ближайшие два года. Лидерство «Мерседеса» ничего не решит, ведь они уже достигли всего, а потому нельзя извлечь выгоду из дальнейших успехов.

Цены на нефть падают, поэтому нефтяные компании не смогут приносить десятки миллионов долларов. Следовательно, Petronas, титульному спонсору «Мерседеса», придется уйти, что оставит огромную дыру в бюджете.

В таких условиях они продадут команду. Возможно, Лоренсу Строллу, который хочет привести к чемпионству своего сына Лэнса и новый бренд «Астон Мартин». Вот только на базе команды «Рейсинг Пойнт» это будет крайне сложно.

В то же время, я могу себе представить, что «Мерседес» будет более активно сотрудничать с «Маклареном», как это было раньше. В будущем лидерами Ф1 станут «Феррари», «Ред Булл» и, вероятно, «Макларен-Мерседес».

Напомним, что 10 этапов нынешнего сезона Ф1 были либо перенесены на неопределенный срок, либо отменены. Сезон должен начаться в начале июля с Гран-при Австрии.

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