Источник: «Феррари» предлагает Феттелю двухлетний контракт

F1 Insider сообщает о том, что «Феррари» продолжает переговоры с 32-летним немецким автогонщиком Себастьяном Феттелем о новом контракте.
Глава «Скудерии» Миттиа Бинотто предлагает немцу соглашение на два года (до конца сезона-2022) с возможностью продления.
Ранее в итальянской прессе писали, что «Феррари» надеется сохранить Феттелю, однако не намерена по новому контракту платить четырехкратному чемпиону мира больше, чем его напарнику по команде 22-летнему Шарлю Леклеру.
Монегаск зарабатывает по своему нынешнему соглашению 12 миллионов долларов в год.
В своем дебютном сезоне за рулем «Феррари» Леклер опередил Феттеля в личном зачете на 24 очка. Монегаск стал четвертым по итогам сезона-2019, а немец – пятым.
За шесть сезонов в «Феррари» Феттель ни разу не стал чемпионом.
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