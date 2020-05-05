Источник: «Феррари» предлагает Феттелю двухлетний контракт Нынешнее соглашение четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитано до конца нынешнего сезона.

F1 Insider сообщает о том, что «Феррари» продолжает переговоры с 32-летним немецким автогонщиком Себастьяном Феттелем о новом контракте.

Глава «Скудерии» Миттиа Бинотто предлагает немцу соглашение на два года (до конца сезона-2022) с возможностью продления.

Ранее в итальянской прессе писали, что «Феррари» надеется сохранить Феттелю, однако не намерена по новому контракту платить четырехкратному чемпиону мира больше, чем его напарнику по команде 22-летнему Шарлю Леклеру.

Монегаск зарабатывает по своему нынешнему соглашению 12 миллионов долларов в год.

В своем дебютном сезоне за рулем «Феррари» Леклер опередил Феттеля в личном зачете на 24 очка. Монегаск стал четвертым по итогам сезона-2019, а немец – пятым.

За шесть сезонов в «Феррари» Феттель ни разу не стал чемпионом.