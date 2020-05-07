Итальянская Монца может принять два этапа Формулы-1 в нынешнем году - Советский спорт
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07 мая 2020 11:10Формула-1Шарафудинов Виктор

Итальянская Монца может принять два этапа Формулы-1 в нынешнем году

Гонка Гран-при Италии запланирована на 6 сентября.

Autosprint сообщает, что организаторы Гран-при Италии рассматривают возможность проведения двух этапов сезона-2020 на автодроме в Монце.

Из-за того, что 10 первых Гран-при сезона были отменены или перенесены на неопределенный срок, руководство Формулы-1 уже приняло решение о проведении двух этапов в Австрии на старте отложенного из-за пандемии коронавируса сезона. В Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» гонки должны состояться 5 и 12 июля.

В Италии предлагают такой же вариант – провести два этапа подряд с 4 по 6 сентября, а также с 11-го по 13-е.

Ранее президент автомобильного клуба Италии Анджело Стикки Дамиани заверил, что этап в Монце состоится, но пройдет при пустых трибунах.

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