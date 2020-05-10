Чемпионат Формулы-1 может продлиться до января

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри подтвердил информацию о том, что чемпионат в королевских гонках может продлиться до января следующего года.
«В настоящий момент мы планируем завершить сезон в декабре, – цитирует Кэри RaceFans. – Вероятно, заключительная гонка состоится 13 декабря. Если сезон придется продлить, то мы точно не будем проводить гонки в Рождество и на Новый год. Завершение чемпионата в январе также является возможным сценарием. Этот вопрос нужно обсудить с организаторами этапов и участниками чемпионата. Но я думаю, что лучшим вариантом станет завершение сезона в декабре».
Ранее Кэри заявлял, что не может дать гарантий, что чемпионат будет проведен в 2020 году.
Из-за пандемии коронавируса 10 первых этапов сезона были отменены или перенесены на неопределенный срок. На данный момент две первые гонки планируют провести в Австрии 5 и 12 июля.
Смолов. Гадство. КоронОвирус. Как нападающий «Сельты» переиграл Гордон В сети возникла легкая перестрелка, в которую был вовлечен футболист сборной России Федор Смолов. 09.05.2020 22:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Денис Канаков: Изначально ставил на победу Гэтжи Российский боец легкого дивизиона Денис Канаков поделился впечатлениями от турнира UFC 249, главным событием которого стало поражение американца Тони Фергюсона от соотечественника Джастина Гэтжи. 10.05.2020 16:07 ММА Усачев Владислав Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 16:00 Фигурное катание Сергеев Иван Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег Продолжаем «дрючить немцев»? Зачем «Матч ТВ» покажет 9 мая хоккейный финал Олимпиады-2018 В День Победы главный спортивный телеканал страны повторит финал Игр в Пхенчхане. Пытаемся понять, на кого это рассчитано. 07.05.2020 21:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым? Очередная горячая колонка обозревателя «Советского спорта» Виталия Славина. 08.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль Известный российский мастер смешанных единоборств прокомментировал сенсационный исход главного поединка UFC 249. 10.05.2020 12:25 ММА Григорьевская Юлия «Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия День Победы со слезами на глазах. Хроники ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге Ровно 20 лет назад российская дрим тим завершила чемпионат мира, который должен был стать триумфом отечественного хоккея. 09.05.2020 09:30 Хоккей Домрачев Владислав