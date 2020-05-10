Чемпионат Формулы-1 может продлиться до января Первая гонка сезона-2020 должна пройти 5 июля в Австрии.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри подтвердил информацию о том, что чемпионат в королевских гонках может продлиться до января следующего года.

«В настоящий момент мы планируем завершить сезон в декабре, – цитирует Кэри RaceFans. – Вероятно, заключительная гонка состоится 13 декабря. Если сезон придется продлить, то мы точно не будем проводить гонки в Рождество и на Новый год. Завершение чемпионата в январе также является возможным сценарием. Этот вопрос нужно обсудить с организаторами этапов и участниками чемпионата. Но я думаю, что лучшим вариантом станет завершение сезона в декабре».

Ранее Кэри заявлял, что не может дать гарантий, что чемпионат будет проведен в 2020 году.

Из-за пандемии коронавируса 10 первых этапов сезона были отменены или перенесены на неопределенный срок. На данный момент две первые гонки планируют провести в Австрии 5 и 12 июля.