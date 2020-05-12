Источник: Феттель не будет выступать за «Феррари» в 2020 году, его заменит Джовинацци Освободившаяся вакансия в «Альфа Ромео» может достаться Кубице.

Grand Prix Diary, ссылаясь на источники в Италии сообщает, что немецкий автогонщик Себастьян Феттель больше не будет выступать за «Феррари», хотя его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Если чемпионат-2020 все-таки начнется место немца за рулем болида «Скудерии» займет итальянец Антонио Джовинацци. Освободившуюся вакансию в «Альфа Ромео» при этом может занять поляк Роберт Кубица, в данный момент являющийся тест-пилотом.

Напомним, что сегодня в итальянской прессе появилась информация, что в ближайшее время «Феррари» официально объявит о заключении контракта с испанцем Карлосом Сайнсом, который в сезоне-2020 выступит за «Макларен».

В прошлом году Джовинацци занял 17-е место в личном зачете, выступая за «Альфа Ромео» и набрав 14 очков.