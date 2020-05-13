В «Ред Булле» против возвращения Феттеля Вместе с тем с «красными быками» немец четыре раза становился чемпионом мира.

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что Себастьян Феттель не вернется к «красным быкам» после расставания с «Феррари».

«У нас есть долгосрочные соглашения с Максом Ферстаппеном, а Александр Албон делает хорошую работу, – рассказал Хорнер в интервью британскому телеканалу Sky Sports. – Мы довольны тем, как обстоят дела внутри команды. Опыт показывает, что двум альфа-самцам нет места в одном коллективе, и они не приносят успеха.

Себастьян по-прежнему является очень конкурентоспособным гонщиком. Поэтому я не думаю, что для нашей команды было бы благоразумно приглашать двух альфа-самцов. Мы довольны составом гонщиков, который у нас есть сейчас.

Уверен, у Себа полно вариантов, чтобы двигаться дальше. Он не добился того, чего хотел в «Феррари», но он человек принципов. Я убежден, что Себастьян долго обдумывал свой уход, и все должны уважать его решение».

В прошлом году Феттель в итоговой таблице чемпионата Формулы-1 оказался ниже своего напарника по команде Шарля Леклера, проводившего дебютный сезон за рулем «Феррари». Монегаск занял четвертое место, а Феттель – пятое.

За шесть предыдущих сезонов в «Феррари» Себастьян ни разу не стал чемпионом. Его контракт с итальянской командой рассчитан до конца чемпионата-2020.