Виталий Петров: На уход Феттеля повлияла пандемия и проблемы «Феррари» с бюджетом Первый российский пилот Формулы-1 прокомментировал расставание немца с итальянской командой.

Виталий Петров считает, что вынужденная пауза в соревнованиях повлияла на решение «Феррари» и Себастьяна Феттеля расстаться друг с другом.

Вот, что рассказал российский автогонщик в интервью News.ru:

«Феттель отказался от «Феррари» или в «Феррари» отказались от Феттеля? Это можно и так, и этак рассматривать, мы можем только гадать. Учитывая, что Феттель сам говорил, что количество денег не играло роли при принятии решения, а я верю ему больше, потому что ему всего хватает, и уйти от величайшей команды тоже не хотелось бы просто так, думаю, там были некоторые внутренние разногласия.

Может быть, его не устроил контракт на год, может, ему поставили односторонние условия, или какие-то еще ограничения, может, в соглашении было прописано, что если он не побеждает в первых трех гонках, то его могут заменить. Ни один пилот не согласится на договор с подобными условиями. Многое может не зависеть от гонщика. Конечно, тревожные моменты между командой и Феттелем были и есть. Думаю, что и вирус повлиял, ведь можно было посмотреть, насколько он смог бы прибавить в этом сезоне, но так как все отложилось, все находятся на нервах — и команда, и руководство, и пилоты, плюс проблемы с бюджетом, – все это в совокупности привело к определенным решениям и выводам. Если бы сезон начался как обычно и Феттель показывал результаты, я думаю, вряд ли что-то подобное произошло. Он бы сохранил свое место в команде».

В прошлом году Феттель в итоговой таблице чемпионата Формулы-1 оказался ниже своего напарника по команде Шарля Леклера, проводившего дебютный сезон за рулем «Феррари». Монегаск занял четвертое место, а немец – пятое.

За шесть предыдущих сезонов в «Феррари» Себастьян ни разу не стал чемпионом. По нынешнему контракту, который рассчитан до конца чемпионата-2020, Феттель зарабатывает около 40 миллионов долларов за сезон.