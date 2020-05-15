«Формула-1» и организаторы Гран-при Великобритании договорились о проведении двух этапов в июле Гонки в Сильверстоуне должны пройти 19 и 26 июля.

Руководство «Формулы-1» и организаторы Гран-при Великобритании договорились о проведении сразу двух этапов в июле по примеру Гран-при Австрии. Гонки на автодроме в Сильверстоуне должны пройти 19 и 26 июля, однако еще нужно получить специальное разрешение правительства Соединенного Королевства.

Дело в том, что в данный момент все, прибывающие в Великобританию из-за границы, обязаны проходить двухнедельный карантин, а гонки в Австрии собираются провести 5 и 12 июля.

Вот, что рассказал управляющий директор автодрома «Сильверстоун» Стюарт Прингл в интервью телеканалу BBC:

«Я рад подтвердить, что «Сильверстоун» и «Формула-1» достигли принципиального соглашения о проведении двух гонок при пустых трибунах нынешним летом. Однако нам еще предстоит получить разрешение правительства на проведение гонок, поскольку нашим приоритетом является безопасность всех участников соревнований и строгое соблюдение правил по борьбе с COVID-19».

Десять первых этапов сезона-2020 были либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Ранее руководство «Формулы-1» сообщило о проведении двух гонок в Австрии вместо одной – 5 и 12 июля.