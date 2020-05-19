Глава медицинской комиссии FIA: Мы проведем Гран-при Австрии, даже если выявим 10 случаев COVID-19 Сезон Формулы-1 должен стартовать с двух гонок в Шпильберге 5 и 12 июля.

Глава медицинской комиссии Международной федерации автоспорта (FIA) Жерар Сайян заявил, что Гран-при Австрии состоится даже в том случае, если среди его участников обнаружат 10 инфицированных коронавирусом.

Стоит напомнить, что в марте Гран-при Австралии был отменен после того, как стало известно о том, что опасной инфекцией заразился один из сотрудников команды «Макларен».

«Мне кажется, ситуация между Гран-при Австралии и Гран-при Австрии сильно отличается, – рассказал Сайян в интервью Sky Sports. – У нас теперь другие знания о природе этого вируса. Мы можем предотвратить много вещей. Если на этапе будет один случай заражения или, быть может, даже десять, мы будем способны провести Гран-при. Это не будет проблемой с медицинской точки зрения, и не так уж важно, кто заболеет — маршал или Льюис Хэмилтон.

Но с точки зрения СМИ и спорта последствия немного иные. Нам нужно оценить и установить красные линии, после пересечения которых проведение этапа будет невозможно».

Напомним, что из-за пандемии были отменены или перенесены на неопределенный срок 10 первых этапов нынешнего сезона. Первые гонки чемпионата-2020 должны пройти в Австрии 5 и 12 июля.