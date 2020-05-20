Источник: В 2021 году новым напарником Хэмилтона в «Мерседесе» станет Расселл Валттери Боттасу, судя по всему, придется покинуть чемпионскую команду.

Обозреватель итальянской версии Motorsport.com Франк Нуньес сообщает, что в 2021 году состав пилотов «Мерседеса» будет изменен.

Новым напарником шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона якобы станет другой британец Джордж Расселл, который с прошлого года выступает за «Уильямс». В этом случае финну Валттери Боттасу придется покинуть команду.

Кандидатуру Себастьяна Феттеля, который после завершения нынешнего сезона расстанется с «Феррари», в «Мерседесе» рассматривать не будут.

Расселл, дебютировав в Формуле-1 за рулем «Уильямса» в чемпионате-2019, не набрал ни одного очка. Его лучший результат – 11-е место на прошлогоднем Гран-при Германии.