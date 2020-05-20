Немецкий Хоккенхайм может принять гонку Ф1 вместо Сильверстоуна, если отменять британский Гран-при Великобритании должен пройти с 17 по 19 июля.

Директор автодрома «Хоккенхаймринг» Йорн Теске заявил, что трасса в немецком Хоккенхайме может принять гонку Формулы-1 в нынешнем сезоне в случае отмены Гран-при Великобритании.

«Мы разговаривали с руководством Формулы-1, – цитирует Теске Reuters. – Это действительно так. Мы говорили об идее проведения гонки без зрителей. Мы проверили, возможно ли это осуществить с точки зрения дат и юридических вопросов, и для нас это подходящий вариант.

Мы не должны ждать решения в течение нескольких месяцев. Посмотрим, что произойдет. Я думаю, что решающим фактором станет ситуация с карантином в Великобритании».

Ранее организаторы Гран-при Великобритании заявили, что не могут гарантировать проведение гонки в июле, поскольку карантинные правила правительства Соединенного Королевства предусматривают двухнедельный карантин для всех лиц, приезжающих из-за границы. При этом на 5 и 12 июля запланированы две гонки в австрийском Шпильберге, которые должны стать первыми в нынешнем сезоне.

Изначально Гран-при Германии не было в календаре сезона-2020. Из финансовых соображений гонку в Хоккейнхайме проводят раз в два года.