Немецкий Хоккенхайм может принять гонку Ф1 вместо Сильверстоуна, если отменять британский

Директор автодрома «Хоккенхаймринг» Йорн Теске заявил, что трасса в немецком Хоккенхайме может принять гонку Формулы-1 в нынешнем сезоне в случае отмены Гран-при Великобритании.
«Мы разговаривали с руководством Формулы-1, – цитирует Теске Reuters. – Это действительно так. Мы говорили об идее проведения гонки без зрителей. Мы проверили, возможно ли это осуществить с точки зрения дат и юридических вопросов, и для нас это подходящий вариант.
Мы не должны ждать решения в течение нескольких месяцев. Посмотрим, что произойдет. Я думаю, что решающим фактором станет ситуация с карантином в Великобритании».
Ранее организаторы Гран-при Великобритании заявили, что не могут гарантировать проведение гонки в июле, поскольку карантинные правила правительства Соединенного Королевства предусматривают двухнедельный карантин для всех лиц, приезжающих из-за границы. При этом на 5 и 12 июля запланированы две гонки в австрийском Шпильберге, которые должны стать первыми в нынешнем сезоне.
Изначально Гран-при Германии не было в календаре сезона-2020. Из финансовых соображений гонку в Хоккейнхайме проводят раз в два года.
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