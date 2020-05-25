СМИ: Премьер-министр Джонсон разрешил провести Гран-при Великобритании Проведению британского этапа Формулы-1 угрожали жесткие карантинные меры британского правительства.

The Times сообщает, что Гран-при Великобритании все-таки будет проведен в нынешнем году несмотря на пандемию коронавируса. Британский этап Ф1 спасло вмешательство премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По сведениям источника, Джонсон лично гарантировал руководству Формулы-1 и организаторам британского Гран-при, что две гонки в Сильверстоуне состоятся 26 июля и 2 августа. Проводить все мероприятия на автодроме в графстве Нортгемптоншир будут при пустых трибунах.

Чемпионат-2020 должен стартовать с двух гонок в Австрии 5 и 12 июля. Проведению этапа в Великобритании угрожали карантинные меры британских властей, предписывающие двухнедельный карантин для каждого, кто въезжает в страну.

Напомним, что первые десять этапов нынешнего сезона были отменены или перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.