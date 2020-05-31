«Мерседес» выступает против идеи с реверсивной стартовой решеткой

По информации портала Motorsport.com, большинство команд, включая «Феррари», согласились с идеей проведения гонки с реверсивным стартом, предложенной в пятницу компанией Liberty Media. Однако, как отмечает портал, команда «Мерседес» четко дала понять, что выступает против подобных нововведений. В то же время еще несколько команд заявили, что им потребуется больше времени для рассмотрения данного вопроса.
Отмечается, что предложенные изменения могут вступить в силу только в случае единогласной поддержки всех команд и последующего одобрения со стороны Международной федерацией автоспорта (FIA).
Ранее стало известно, что владелец «Формулы-1» компания Liberty Media рассматривает возможность проведения 30-минутной квалификационной гонки с реверсивным стартом, которая заменила бы обычную квалификацию во вторые выходные. В такой гонке команды будут стартовать в порядке, обратном своему положению в чемпионате. Планировалось, что новый формат соревнований будет опробован на этапах в Австрии и Великобритании, где в пройдут по два Гран-при нынешнего сезона. Официальное голосование по этому вопросу состоится на следующей неделе.
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