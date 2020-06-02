Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона - Советский спорт
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02 июня 2020 12:46Формула-1Гичунцев Артур

Формула-1 представила календарь первых восьми этапов сезона

Чемпионат начнется 3 июля, восемь первых гонок пройдут в Европе.

Сегодня, 2 июня пресс-служба Формулы-1 представила расписание первых восьми этапов нового сезона.

Чемпионат стартует в Австрии (Шпильберг), где пройдут сразу два этапа (с 3 по 5 июля, а также с 10 по 12 июля).

Далее состоится этап в Венгрии (Хунгароринг) с 17 по 19 июля, после чего серия переедет в Великобританию (Сильверстоун), который также примет два этапа – с 31 июля по 2 августа и с 7 по 9 августа.

С 14 по 16 августа состоится шестой этап в Испании (Барселона), а с 28-го по 30-е число – седьмой этап в Бельгии (Спа-Франкоршам). Наконец, восьмой этап организуют в Италии (Монца). Он пройдет с 4 по 6 сентября.

Ожидается, что дальнейший календарь будет опубликован в ближайшие недели.

Добавим, что в эти же даты пройдут этапы Формулы-2 и Формулы-3.

Напомним, сезон в Формуле-1 должен был стартовать 15 марта в Австралии, куда уже съехались все команды, однако перед началом свободных заездов руководство серии отменило этап из-за угрозы распространения коронавируса. Также были отменены гонки в Голландии, Монако и Франции. Этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Азербайджане и Канаде на данный момент перенесены на неопределенный срок.

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Публикация от FORMULA 1® (@f1)

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