Маттиа Бинотто: Леклер и Сайнс на трассе определят, кто из них будет первым пилотом «Феррари» - Советский спорт
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06 июня 2020 13:24Формула-1Шарафудинов Виктор

Маттиа Бинотто: Леклер и Сайнс на трассе определят, кто из них будет первым пилотом «Феррари»

Испанец в следующем году заменит в итальянской команде Себастьяна Феттеля.

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о перспективах Карлоса Сайнса-младшего. Сезон-2020 испанец проведет в «Макларене», но в следующем году заменит в «Скудерии» четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Первый год будет сложным, поскольку Сайнсу нужно будет привыкнуть к машине и команде, – сообщил Бинотто. – Поэтому мы не стали заключать с ним однолетний контракт. Я знаю, что Карлос очень быстр и, безусловно, может стать чемпионом мира.

В принятии решения по поводу перехода Сайнса участвовал Шарль Леклер. Для меня важно, что он вовлечен в такие вопросы и рассказывает о своем мнении. Шарль – это ваш актив, часть будущего «Феррари», так что да, он был в курсе.

Мы много лет инвестировали в Шарля, начиная с Ф3 и Ф2. Команда надеется, что в будущем он станет еще сильнее, поэтому его контракт был продлен до конца 2024 года. «Феррари» может положиться на Шарля, и он способен стать лучшим пилотом в истории Формулы-1.

Не думаю, что между новыми напарниками возникнут проблемы. Если и будут какие-то моменты, то справляться с такими ситуациями – это моя работа. Но нужно мыслить позитивно. Это два очень хороших гонщика, и для нас важен командный дух. «Феррари» всегда должна быть в приоритете. Думаю, вопрос о том, кто первый, а кто второй, решится на трассе. Так всегда происходило во времена Михаэля Шумахера. Немец каждый год начинал на одном уровне со своим партнером по команде, но к третьей гонке становилось очевидно, кто является первым пилотом».

В прошлом году Феттель в итоговой таблице чемпионата Формулы-1 оказался ниже своего напарника по команде Леклера, проводившего дебютный сезон за рулем «Феррари». Монегаск занял четвертое место, а немец – пятое.

Сын двукратного чемпиона мира по ралли Карлоса Сайнса-старшего дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. До «Макларена» испанец выступал за «Торо Россо» и «Рено».

За 102 Гран-при Сайнс-младший лишь один раз пробился на подиум, заняв третье место на прошлогоднем этапе в Бразилии. В итоговой таблице сезона-2019 он занял шестую строчку, набрав 96 очков.

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