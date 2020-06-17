Макс Ферстаппен: Чемпионский титул – единственная цель «Ред Булл» в сезоне-2020

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о целях на предстоящий сезон.

«Чувствую себя прекрасно, – рассказал 22-летний голландец в интервью для CarNext.com – Я готов к сезону. Перерыв слишком затянулся, и с приближением начала сезона растет волнение.

Мы хотим побеждать. «Ред Булл» будет бороться за чемпионский титул, и это будет наша единственная цель на сезон. Еще на предсезонных тестах в Барселоне мы работали лучше, чем когда-либо прежде».

В прошлом сезоне Ферстаппен показал лучший результат в карьере, заняв в личном зачете третье место. В активе голландца восемь выигранных Гран-при в 102 гонках.

Первыми этапами сезона-2020 в Формуле-1 должны стать две гонки в Австрии 5 и 12 июля.