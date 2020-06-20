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20 июня 14:11
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший пилот Формулы-1 Дзанарди находится в тяжелом состоянии после аварии

Во время гонки на ручных велосипедах трехкратный чемпион Параолимпийских игр врезался в грузовик.

Официальный сайт Формулы-1 сообщил о том, что бывший автогонщик Алессандро Дзанарди находится в тяжелом состоянии в одной из больниц около итальянского города Сиена.

Вчера 19 июня во время соревнований в гонках на ручных велосипедах 53-летний Дзанарди врезался в грузовик и получил травмы лица и головы. В данный момент бывший пилот Ф1 находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако его состояние остается стабильным.

В 2001 году двукратный чемпион серии «Индикар» и гонщик нескольких команд Формулы-1 потерял обе ноги в результате гоночной аварии на трассе «Лаузитцринг» в Германии.

В 2012 и 2016 годах Дзанарди выиграл три золотые медали на Параолимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро в соревнованиях на ручном велосипеде.

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Бывший пилот Формулы-1 Дзанарди находится в тяжелом состоянии после аварии
Во время гонки на ручных велосипедах трехкратный чемпион Параолимпийских игр врезался в грузовик.
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