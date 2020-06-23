ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июня 12:55
автор: Виктор Шарафудинов

Даниил Квят: Гонщикам трудно дружить друг с другом

Российский пилот рассказал об отношениях в мире Формулы-1.

В интервью для подкаста In the Pink пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об отношениях пилотов Формулы-1.

«Сложно назвать кого-то из гонщиков в полной мере своим другом, – отметил россиянин. – Мы всегда хотим соперничать и побеждать. Это не идет на пользу дружбе.

Я довольно хорошо знаю всех гонщиков. Больше всего за пределами трассы я общаюсь с Даниэлем Риккардо, Карлосом Сайнсом, Робертом Кубицей, Валттери Боттасом и Нико Хюлькенбергом. Во время уик-энда все пилоты настроены достаточно дружелюбно, хотя, конечно, на трассе каждый хочет оказаться лучше остальных».

Квят выступает в Формуле-1 с 2014 года. В его активе 95 Гран-при и три финиша на подиуме. В прошлом сезоне Даниил занял 13-е место в общем зачете.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Apple представила новую версию операционной системы для iPhone – iOS 14На UFC Вегас 3 Волков проиграл БлейдсуПойти вслед за Соболевым. Необычный шанс юного поколения игроков «Ростова»54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатовБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
Даниил Квят: Гонщикам трудно дружить друг с другом
Российский пилот рассказал об отношениях в мире Формулы-1.
23.06.2020 12:55
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший пилот Формулы-1 Дзанарди находится в тяжелом состоянии после аварии
Во время гонки на ручных велосипедах трехкратный чемпион Параолимпийских игр врезался в грузовик.
20.06.2020 14:11
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Макс Ферстаппен: Чемпионский титул – единственная цель «Ред Булл» в сезоне-2020
В прошлом году голландец занял в чемпионате Формулы-1 третье место.
17.06.2020 12:28
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
В Португалии подтвердили факт переговоров о проведении Гран-при. Решение примут в июле
Португальский Портиман может принять этап Формулы-1 вместо Сочи.
14.06.2020 14:24
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Португалия готова принять Гран-при вместо России
Изначально гонка в Сочи была запланирована на 27 сентября.
14.06.2020 10:58
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Гран-при России могут перенести на октябрь
По первоначальному проекту календаря гонка в Сочи запланирована на 27 сентября.
12.06.2020 18:19
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Соответствующее решение принято из-за пандемии коронавируса.
12.06.2020 11:43
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Тото Вольфф: «Мерседес» не будет торопиться с объявлением состава на следующий год
Руководитель команды считает, что важно дать пилотам возможность спокойно работать.
09.06.2020 18:53
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Маттиа Бинотто: Леклер и Сайнс на трассе определят, кто из них будет первым пилотом «Феррари»
Испанец в следующем году заменит в итальянской команде Себастьяна Феттеля.
06.06.2020 13:24
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Тото Вольфф: «Мерседес» смирился с сокращением бюджета
Руководитель команды Формулы-1 рассказал о влиянии экономическиха последствий пандемии.
06.06.2020 13:04
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика