Даниил Квят: Гонщикам трудно дружить друг с другом

В интервью для подкаста In the Pink пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об отношениях пилотов Формулы-1.

«Сложно назвать кого-то из гонщиков в полной мере своим другом, – отметил россиянин. – Мы всегда хотим соперничать и побеждать. Это не идет на пользу дружбе.

Я довольно хорошо знаю всех гонщиков. Больше всего за пределами трассы я общаюсь с Даниэлем Риккардо, Карлосом Сайнсом, Робертом Кубицей, Валттери Боттасом и Нико Хюлькенбергом. Во время уик-энда все пилоты настроены достаточно дружелюбно, хотя, конечно, на трассе каждый хочет оказаться лучше остальных».

Квят выступает в Формуле-1 с 2014 года. В его активе 95 Гран-при и три финиша на подиуме. В прошлом сезоне Даниил занял 13-е место в общем зачете.