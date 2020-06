«Мерседес» покрасил болиды в черный цвет в знак борьбы против расизма

- Расизму и дискриминации не место в нашем обществе, нашем спорте или нашей команде: это основной принцип в «Мерседес». Но наличия правильных убеждений и правильного мышления недостаточно, если мы молчим. Мы хотим использовать наш голос и нашу платформу, чтобы выступить за уважение и равенство, и «серебряная стрела» будет гоняться в черном в течение всего сезона 2020 года, чтобы показать нашу приверженность большему разнообразию в нашей команде и нашем спорте, - прокомментировал изменения в цвете болидов исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф.

