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02 июля 20:14
автор: Виктор Шарафудинов

Пилоты Ф1 преклонят колено в знак борьбы против расизма перед началом Гран-при Австрии

Первая гонка сезона состоится 5 июля в Шпильберге.

Гонщики Формулы-1 согласовали акцию в поддержку движения против расовой дискриминации Black Lives Matter.

Газета The Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к ситуации, сообщает, что перед воскресной гонкой Гран-при Австрии пилоты преклонят колено на стартовой решетке.

Австрийский этап станет первым в календаре сезона-2020, начало которого было отложено на четыре месяца из-за пандемии коронавируса. В пятницу 3 июля состоятся официальные тренировки, в субботу 4-го числа пройдет квалификация, а в воскресенье 5-го – гонка на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге.

Напомним, что ранее клубы английской премьер-лиги свои первые матчи после рестарта сезона провели в футболках с надписью Black Lives Matter («Жизни черных важны») вместо фамилий игроков.

источник: The Daily Mail
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Пилоты Ф1 преклонят колено в знак борьбы против расизма перед началом Гран-при Австрии
Первая гонка сезона состоится 5 июля в Шпильберге.
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