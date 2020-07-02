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02 июля 20:59
автор: Виктор Шарафудинов

Феттель заявил, что переговоров с «Феррари» не было, и не исключил варианта с уходом из Формулы-1

Контракт четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Себастьян Феттель, общаясь с прессой накануне Гран-при Австрии, раскрыл подробности своего будущего расставания с «Феррари». Оказывается, что итальянская команда не вела с немецким пилотом переговоры о продлении контракта.

«Для меня было полной неожиданностью, когда мне позвонил руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто и сказал, что у «Скудерии» больше нет намерения продолжать сотрудничество со мной, – цитирует слова 32-летнего Феттеля La Gazzetta dello Sport. – Так, что не было никаких камней преткновения. Мы никогда не вступали в какие-либо переговоры, и мне никто не делал никаких предложений.

По поводу своего будущего я пока не могу ничего сказать. Я хочу соревноваться, таков мой характер. Я многого добился в спорте, я мотивирован и готов достичь большего. Для этого нужны правильные условия и правильные люди вокруг меня. Если такая возможность и такие люди появятся, я ей воспользуюсь. Если нет, мне придется искать что-то еще.

Я не тороплюсь с принятием решения. Нужно начать сезон, а следующие недели и месяцы должны принести большую ясность».

Феттель четыре раза подряд выиграл чемпионат мира Формулы-1 с 2010 по 2013 годы за рулем «Ред Булла», но не смог завоевать ни одного титула после перехода в «Феррари» в 2014-м.

В прошлом году Себастьян занял пятое место в личном зачете чемпионата, а его напарник по команде Шарль Леклер – четвертое.

В чемпионате-2021 место немецкого пилота в «Феррари» займет испанец Карлос Сайнс-младший.

источник: La Gazzetta dello Sport
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Феттель заявил, что переговоров с «Феррари» не было, и не исключил варианта с уходом из Формулы-1
Контракт четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.
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