Хэмилтон выиграл первую свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 19-й

В австрийском Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии, первого этапа сезона-2020.
Пилоты имели возможность тренироваться на трассе «Ред Булл Ринг» в течение полутора часов. Лучшее время показал шестикратный чемпион мира и победитель прошлого сезона Льюис Хэмилтон. Один из своих 42 кругов британский пилот команды «Мерседес» проехал за 1 минуту и 4,816 секунды.
Второе время сессии у напарника чемпиона Валттери Боттаса. Финн уступил Хэмилтону 356 тысячных секунды.
Третий результат показал Макс Ферстаппен с отставанием +0,602.
Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал худший результат из тех пилотов, кому удалось проехать быстрый круг. Даниил в итоговом протоколе занял 19-е место. Его лучшее время на 2,127 секунду хуже чем у Хэмитлона.
Французский гонщик «Хаас» Ромен Грожан не смог проехать ни одного быстрого круга из-за проблем с тормозами на своем болиде.
Вторая свободная практика состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.
Пилот
Команда
Лучшее время
Отставание
Количество кругов
1. Льюис Хэмилтон
Мерседес
1:04.816
42
2. Валттери Боттас
Мерседес
1:05.172
+0.356
38
3. Макс Ферстаппен
Ред Булл
1:05.418
+0.602
37
4. Карлос Сайнс
Макларен
1:05.431
+0.615
41
5. Серхио Перес
Рейсинг Пойнт
1:05.512
+0.696
33
6. Ландо Норрис
Макларен
1:05.621
+0.805
41
7. Александер Албон
Ред Булл
1:05.701
+0.885
29
8. Даниэль Риккардо
Рено
1:05.860
+1.044
29
9. Кевин Магнуссен
Хаас
1:05.907
+1.091
27
10. Шарль Леклер
Феррари
1:05.924
+1.108
31
11. Лэнс Стролл
Рейсинг Пойнт
1:06.074
+1.258
34
12. Себастьян Феттель
Феррари
1:06.077
+1.261
32
13. Эстебан Окон
Рено
1:06.270
+1.454
22
14. Антонио Джовинацци
Альфа Ромео
1:06.360
+1.544
24
15. Кими Райкконен
Альфа Ромео
1:06.365
+1.549
28
16. Пьер Гасли
Альфа Таури
1:06.404
+1.588
25
17. Джордж Расселл
Уильямс
1:06.495
+1.679
27
18. Николас Латифи
Уильямс
1:06.906
+2.090
31
19. Даниил Квят
Альфа Таури
1:06.943
+2.127
19
20. Ромен Грожан
Хаас
Без времени
–
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