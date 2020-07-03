Хэмилтон выиграл первую свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 19-й

В австрийском Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии, первого этапа сезона-2020.

Пилоты имели возможность тренироваться на трассе «Ред Булл Ринг» в течение полутора часов. Лучшее время показал шестикратный чемпион мира и победитель прошлого сезона Льюис Хэмилтон. Один из своих 42 кругов британский пилот команды «Мерседес» проехал за 1 минуту и 4,816 секунды.

Второе время сессии у напарника чемпиона Валттери Боттаса. Финн уступил Хэмилтону 356 тысячных секунды.

Третий результат показал Макс Ферстаппен с отставанием +0,602.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал худший результат из тех пилотов, кому удалось проехать быстрый круг. Даниил в итоговом протоколе занял 19-е место. Его лучшее время на 2,127 секунду хуже чем у Хэмитлона.