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03 июля 13:51
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон выиграл первую свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 19-й

Гонщики Формулы-1 наконец-то вышли на старт.

В австрийском Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии, первого этапа сезона-2020.

Пилоты имели возможность тренироваться на трассе «Ред Булл Ринг» в течение полутора часов. Лучшее время показал шестикратный чемпион мира и победитель прошлого сезона Льюис Хэмилтон. Один из своих 42 кругов британский пилот команды «Мерседес» проехал за 1 минуту и 4,816 секунды.

Второе время сессии у напарника чемпиона Валттери Боттаса. Финн уступил Хэмилтону 356 тысячных секунды.

Третий результат показал Макс Ферстаппен с отставанием +0,602.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят показал худший результат из тех пилотов, кому удалось проехать быстрый круг. Даниил в итоговом протоколе занял 19-е место. Его лучшее время на 2,127 секунду хуже чем у Хэмитлона.

Французский гонщик «Хаас» Ромен Грожан не смог проехать ни одного быстрого круга из-за проблем с тормозами на своем болиде.

Вторая свободная практика состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Пилот

Команда

Лучшее время

Отставание

Количество кругов

1. Льюис Хэмилтон

Мерседес

1:04.816

42

2. Валттери Боттас

Мерседес

1:05.172

+0.356

38

3. Макс Ферстаппен

Ред Булл

1:05.418

+0.602

37

4. Карлос Сайнс

Макларен

1:05.431

+0.615

41

5. Серхио Перес

Рейсинг Пойнт

1:05.512

+0.696

33

6. Ландо Норрис

Макларен

1:05.621

+0.805

41

7. Александер Албон

Ред Булл

1:05.701

+0.885

29

8. Даниэль Риккардо

Рено

1:05.860

+1.044

29

9. Кевин Магнуссен

Хаас

1:05.907

+1.091

27

10. Шарль Леклер

Феррари

1:05.924

+1.108

31

11. Лэнс Стролл

Рейсинг Пойнт

1:06.074

+1.258

34

12. Себастьян Феттель

Феррари

1:06.077

+1.261

32

13. Эстебан Окон

Рено

1:06.270

+1.454

22

14. Антонио Джовинацци

Альфа Ромео

1:06.360

+1.544

24

15. Кими Райкконен

Альфа Ромео

1:06.365

+1.549

28

16. Пьер Гасли

Альфа Таури

1:06.404

+1.588

25

17. Джордж Расселл

Уильямс

1:06.495

+1.679

27

18. Николас Латифи

Уильямс

1:06.906

+2.090

31

19. Даниил Квят

Альфа Таури

1:06.943

+2.127

19

20. Ромен Грожан

Хаас

Без времени

6

источник: «Советский спорт»
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