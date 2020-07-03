Даниил Квят: Уверен, что сможем улучшить машину к завтрашнему дню

«Сегодня первая практика стала тяжелой задачей для нас. Мы были не довольны рабочим «окном», в котором находилась машина. Но во второй практике я чувствовал себя лучше, так как мы смогли улучшить машину и сделать шаг вперед.

У нас еще будет кое-какая работа предстоящей ночью, но я уверен, что мы найдем то, что нужно, чтобы улучшить машину к завтрашнему дню», - написал Квят в своем твиттере.

Напомним, что в пятницу Квят занял 19-е место в первой свободной практике Гран-при Австрии и стал 12-м во второй. Третья свободная практика и квалификация этапа пройдут в субботу.