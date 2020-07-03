ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июля 21:15

Даниил Квят: Уверен, что сможем улучшить машину к завтрашнему дню

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о первой и второй практиках Гран-при Австрии.

«Сегодня первая практика стала тяжелой задачей для нас. Мы были не довольны рабочим «окном», в котором находилась машина. Но во второй практике я чувствовал себя лучше, так как мы смогли улучшить машину и сделать шаг вперед.

У нас еще будет кое-какая работа предстоящей ночью, но я уверен, что мы найдем то, что нужно, чтобы улучшить машину к завтрашнему дню», - написал Квят в своем твиттере.

Напомним, что в пятницу Квят занял 19-е место в первой свободной практике Гран-при Австрии и стал 12-м во второй. Третья свободная практика и квалификация этапа пройдут в субботу.

источник: Twitter.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Это блокбастер» - Захарова ответила на обвинения о «сговоре» России с талибамиСостоялась презентация электрокроссовера BYD Tang EV с запасом хода 500 кмМесси упрочил рекорд по количеству голевых действий в 21-м векеИзвестно, от чего на самом деле скончался отец НурмагомедоваРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Даниил Квят: Уверен, что сможем улучшить машину к завтрашнему дню
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о первой и второй практиках Гран-при Австрии.
03.07.2020 21:15
Формула-1
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
03.07.2020 18:24
Формула-1
Хэмилтон выиграл первую свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 19-й
Гонщики Формулы-1 наконец-то вышли на старт.
03.07.2020 13:51
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Алонсо отреагировал на слухи о возвращении в «Рено»
Испанская пресса утверждает, что двукратный чемпион мира может заменить Даниэля Риккардо уже по ходу нынешнего сезона.
03.07.2020 10:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Феттель заявил, что переговоров с «Феррари» не было, и не исключил варианта с уходом из Формулы-1
Контракт четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.
02.07.2020 20:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Пилоты Ф1 преклонят колено в знак борьбы против расизма перед началом Гран-при Австрии
Первая гонка сезона состоится 5 июля в Шпильберге.
02.07.2020 20:14
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
«Макларен» нанес на болид радужные цвета в знак борьбы с дискриминацией (фото)
Команда «Формулы 1» нанесла на болиды радугу в знак солидарности с кампанией по борьбе с расизмом и дискриминацией.
01.07.2020 16:25
Формула-1
Хэмилтон и Боттас будут выступать на черных болидах в знак борьбы с расизмом (фото)
Новый сезон стартует 5 июля.
29.06.2020 14:38
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Даниил Квят: Гонщикам трудно дружить друг с другом
Российский пилот рассказал об отношениях в мире Формулы-1.
23.06.2020 12:55
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший пилот Формулы-1 Дзанарди находится в тяжелом состоянии после аварии
Во время гонки на ручных велосипедах трехкратный чемпион Параолимпийских игр врезался в грузовик.
20.06.2020 14:11
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика