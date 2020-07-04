Хэмилтон выиграл третью свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 14-й

В австрийском Шпильберге завершилась третья свободная практика первого этапа сезона-2020 Формулы-1.
Ее победителем стал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который был быстрее всех и по итогам двух пятничных тренировок. Лучший результат пилота «Мерседеса» 1 минута 4,130 секунды. Свой вчерашний результат британец улучшил на 174 тысячных.
Второе место в итоговом протоколе в третий раз подряд занял другой гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас (1:04.277).
Третий результат у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена. Голландец проиграл Хэмилтону 283 тысячных секунды.
У Даниила Квята сегодня 14-й результат. Российский пилот «Альфа Таури» свой лучший круг проехал на 1,160 секунду хуже, чем Хэмилтон. В пятницу Даниил оказался соответственно на 19-м и 12-м местах в протоколах свободных практик.
Пилот
Страна
Команда
Лучшее время
Отставание
1. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Мерседес
1:04.130
2. Валттери Боттас
Финляндия
Мерседес
1:04.277
+0.147
3. Макс Ферстаппен
Нидерланды
Ред Булл
1:04.413
+0.283
4. Серхио Перес
Мексика
Рейсинг Пойнт
1:04.605
+0.475
5. Шарль Леклер
Монако
Феррари
1:04.703
+0.573
6. Александер Албон
Таиланд
Ред Булл
1:04.725
+0.595
7. Себастьян Феттель
Германия
Феррари
1:04.851
+0.721
8. Лэнс Стролл
Канада
Рейсинг Пойнт
1:04.918
+0.788
9. Пьер Гасли
Франция
Альфа Таури
1:04.949
+0.819
10. Ландо Норрис
Великобритания
Макларен
1:04.950
+0.820
11. Эстебан Окон
Франция
Рено
1:05.037
+0.907
12. Даниэль Риккардо
Австралия
Рено
1:05.088
+0.958
13. Карлос Сайнс
Испания
Макларен
1:05.177
+1.047
14. Даниил Квят
Россия
Альфа Таури
1:05.290
+1.160
15. Ромен Грожан
Франция
Хаас
1:05.363
+1.233
16. Джордж Расселл
Великобритания
Уильямс
1:05.565
+1.435
17. Кевин Магнуссен
Дания
Хаас
1:05.648
+1.518
18. Антонио Джовинацци
Италия
Альфа Ромео
1:05.654
+1.524
19. Кими Райкконен
Финляндия
Альфа Ромео
1:05.773
+1.643
20. Николас Латифи
Канада
Уильямс
1:07.049
+2.919