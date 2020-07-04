Хэмилтон выиграл третью свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 14-й

В австрийском Шпильберге завершилась третья свободная практика первого этапа сезона-2020 Формулы-1.

Ее победителем стал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который был быстрее всех и по итогам двух пятничных тренировок. Лучший результат пилота «Мерседеса» 1 минута 4,130 секунды. Свой вчерашний результат британец улучшил на 174 тысячных.

Второе место в итоговом протоколе в третий раз подряд занял другой гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас (1:04.277).

Третий результат у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена. Голландец проиграл Хэмилтону 283 тысячных секунды.

У Даниила Квята сегодня 14-й результат. Российский пилот «Альфа Таури» свой лучший круг проехал на 1,160 секунду хуже, чем Хэмилтон. В пятницу Даниил оказался соответственно на 19-м и 12-м местах в протоколах свободных практик.