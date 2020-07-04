ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 июля 14:24
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон выиграл третью свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 14-й

Квалификация начнется в 16:00 по московскому времени.

В австрийском Шпильберге завершилась третья свободная практика первого этапа сезона-2020 Формулы-1.

Ее победителем стал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который был быстрее всех и по итогам двух пятничных тренировок. Лучший результат пилота «Мерседеса» 1 минута 4,130 секунды. Свой вчерашний результат британец улучшил на 174 тысячных.

Второе место в итоговом протоколе в третий раз подряд занял другой гонщик «Мерседеса» финн Валттери Боттас (1:04.277).

Третий результат у пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена. Голландец проиграл Хэмилтону 283 тысячных секунды.

У Даниила Квята сегодня 14-й результат. Российский пилот «Альфа Таури» свой лучший круг проехал на 1,160 секунду хуже, чем Хэмилтон. В пятницу Даниил оказался соответственно на 19-м и 12-м местах в протоколах свободных практик.

Пилот

Страна

Команда

Лучшее время

Отставание

1. Льюис Хэмилтон

Великобритания

Мерседес

1:04.130

2. Валттери Боттас

Финляндия

Мерседес

1:04.277

+0.147

3. Макс Ферстаппен

Нидерланды

Ред Булл

1:04.413

+0.283

4. Серхио Перес

Мексика

Рейсинг Пойнт

1:04.605

+0.475

5. Шарль Леклер

Монако

Феррари

1:04.703

+0.573

6. Александер Албон

Таиланд

Ред Булл

1:04.725

+0.595

7. Себастьян Феттель

Германия

Феррари

1:04.851

+0.721

8. Лэнс Стролл

Канада

Рейсинг Пойнт

1:04.918

+0.788

9. Пьер Гасли

Франция

Альфа Таури

1:04.949

+0.819

10. Ландо Норрис

Великобритания

Макларен

1:04.950

+0.820

11. Эстебан Окон

Франция

Рено

1:05.037

+0.907

12. Даниэль Риккардо

Австралия

Рено

1:05.088

+0.958

13. Карлос Сайнс

Испания

Макларен

1:05.177

+1.047

14. Даниил Квят

Россия

Альфа Таури

1:05.290

+1.160

15. Ромен Грожан

Франция

Хаас

1:05.363

+1.233

16. Джордж Расселл

Великобритания

Уильямс

1:05.565

+1.435

17. Кевин Магнуссен

Дания

Хаас

1:05.648

+1.518

18. Антонио Джовинацци

Италия

Альфа Ромео

1:05.654

+1.524

19. Кими Райкконен

Финляндия

Альфа Ромео

1:05.773

+1.643

20. Николас Латифи

Канада

Уильямс

1:07.049

+2.919

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes-Benz AMG GT Black Series выйдет в следующем месяцеСтали известны имена арбитров матчей 26-го тура РПЛЛучшим игроком «Урала» в июне признан Юрий БавинЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаОт чего на самом деле умер отец Хабиба НурмагомедоваЧто убило легендарного спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова
Хэмилтон выиграл третью свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 14-й
Квалификация начнется в 16:00 по московскому времени.
04.07.2020 14:24
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Даниил Квят: Уверен, что сможем улучшить машину к завтрашнему дню
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о первой и второй практиках Гран-при Австрии.
03.07.2020 21:15
Формула-1
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
03.07.2020 18:24
Формула-1
Хэмилтон выиграл первую свободную практику Гран-при Австрии. Квят – 19-й
Гонщики Формулы-1 наконец-то вышли на старт.
03.07.2020 13:51
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Алонсо отреагировал на слухи о возвращении в «Рено»
Испанская пресса утверждает, что двукратный чемпион мира может заменить Даниэля Риккардо уже по ходу нынешнего сезона.
03.07.2020 10:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Феттель заявил, что переговоров с «Феррари» не было, и не исключил варианта с уходом из Формулы-1
Контракт четырехкратного чемпиона мира с итальянской командой рассчитан до конца нынешнего сезона.
02.07.2020 20:59
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Пилоты Ф1 преклонят колено в знак борьбы против расизма перед началом Гран-при Австрии
Первая гонка сезона состоится 5 июля в Шпильберге.
02.07.2020 20:14
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
«Макларен» нанес на болид радужные цвета в знак борьбы с дискриминацией (фото)
Команда «Формулы 1» нанесла на болиды радугу в знак солидарности с кампанией по борьбе с расизмом и дискриминацией.
01.07.2020 16:25
Формула-1
Хэмилтон и Боттас будут выступать на черных болидах в знак борьбы с расизмом (фото)
Новый сезон стартует 5 июля.
29.06.2020 14:38
Формула-1
автор: Артур Гичунцев
Даниил Квят: Гонщикам трудно дружить друг с другом
Российский пилот рассказал об отношениях в мире Формулы-1.
23.06.2020 12:55
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика