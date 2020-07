Квят, Ферстаппен и еще четыре пилота не встали на одно колено перед стартом Гран-при Австрии

Перед стартом гонки Гран-при Австрии шесть пилотов из двадцати решили не становиться на одно колено в знак борьбы против расизма.

К акции большинства гонщиков не присоединились Даниил Квят, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Остальные 14 пилотов преклонили колено перед исполнением гимна Австрии в честь поддержки движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

Стоит отметить, что все участники чемпионата Формулы-1 единогласно поддержали инициативу We Race As One, направленную на борьбу с расизмом и неравенством, выйдя на стартовую решетку в футболках с надписью «Конец расизму».

Первая гонка сезона Формулы-1 продолжается в австрийском Шпильберге в эти минуты.