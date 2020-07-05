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Боттас выиграл Гран-при Австрии. Квят сошел на предпоследнем круге
05 июля 17:52
автор: Виктор Шарафудинов

Боттас выиграл Гран-при Австрии. Квят сошел на предпоследнем круге

Завершился первый этап нового сезона Формулы-1.

Победителем Гран-при Австрии стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Вторым к финишу шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, но за столкновение с пилотом «Ред Булла» Александром Албоном британца наказали штрафом в пять секунд, и он оказался в итоговом протоколе оказался на четвертом месте.

Такое же наказание получил Серхио Перес за превышение скорости на питлейн, однако несмотря на штраф мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» сохранил шестое место.

В итоге вторым по итогам Гран-при Австрии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер с отставанием в 2,700 секунды от Боттаса. Третье место занял Ландо Норрис из «Макларена» (+5,491 от времени победителя). Британский пилот, проводящий второй сезон в Ф1, впервые в карьере пробился на подиум.

Норрис стал и автором лучшего круга в гонке (1:07,475), что принесло ему дополнительное очко.

Российский гонщик Даниил Квят мог занять девятое место и получить два очка, однако сошел на предпоследнем 70-м круге из-за лопнувшего заднего колеса. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли финишировал седьмым.

Среди сошедших оказался и один из фаворитов нынешнего сезона Макс Ферстаппен. Голландец проехал лишь 10 кругов после чего на болиде «Ред Булл» отказала электроника.

С 10 по 12 июля там же в австрийском Шпильберге пройдет второй этап сезона Ф1, но он будет называться Гран-при Штирии.

Чемпионат мира
1-й этап
Гран-при Австрии
Гонка

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»)
2. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)
3. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)
4. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)
5. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен»)
6. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт»)
7. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури»)
8. Эстебан Окон (Франция, «Рено»)
9. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»)
10. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)
11. Николя Латифи (Канада, «Уильямс»)

источник: «Советский спорт»
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