Боттас выиграл Гран-при Австрии. Квят сошел на предпоследнем круге

Победителем Гран-при Австрии стал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Вторым к финишу шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, но за столкновение с пилотом «Ред Булла» Александром Албоном британца наказали штрафом в пять секунд, и он оказался в итоговом протоколе оказался на четвертом месте.

Такое же наказание получил Серхио Перес за превышение скорости на питлейн, однако несмотря на штраф мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» сохранил шестое место.

В итоге вторым по итогам Гран-при Австрии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер с отставанием в 2,700 секунды от Боттаса. Третье место занял Ландо Норрис из «Макларена» (+5,491 от времени победителя). Британский пилот, проводящий второй сезон в Ф1, впервые в карьере пробился на подиум.

Норрис стал и автором лучшего круга в гонке (1:07,475), что принесло ему дополнительное очко.