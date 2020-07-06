Первый в истории Гран-при Вьетнама может состояться в ноябре

Председатель народного комитета столицы Вьетнама Ханоя Нгуен Дук Чунг рассказал о том, что в нынешнем году первый в истории Формулы-1 Гран-при Вьетнама все еще может состояться.

«Мы оценим все связанные с вирусом вопросы и обсудим их с организаторами. Надеемся, что гонку удастся провести в конце ноября», – цитирует слова Нгуена Дук Чунга агентство Reuters.

Этап Ф1 на улицах Ханоя собирались провести еще с 3 по 5 апреля, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

Первая гонка сезона-2020 состоялась лишь в минувшее воскресенье 5 июля в Австрии. На данный момент ФИА и Формула-1 утвердили лишь проведение восьми европейских этапов с начала июля до начала сентября.

Стоит отметить, что за последние два месяца во Вьетнаме не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.