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08 июля 11:37
автор: Виктор Шарафудинов

Даниил Квят: На колено встают перед Родиной, перед флагом или перед Богом

Российский гонщик «Альфа Ромео» объяснил, почему не присоединился к акции большинства пилотов Формулы-1 накануне старта Гран-при Австрии.

Даниил Квят рассказал, почему он отказался преклонять колено накануне старта первого гонки сезона Формулы-1 в минувшее воскресенье.

К акции большинства гонщиков ФК не присоединились также Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Вот, что рассказал Квят в интервью для «Первого канала»:

«Когда предложили в качестве жеста в борьбе против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского. Все-таки на колено встают перед Родиной, перед флагом, перед Богом.

Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, одев футболки с надписью «Конец расизму».

Квят сошел за два круга до финиша из-за лопнувшего заднего колеса и в итоговом положении оказался на 12-м месте. Выиграл Гран-при Австрии финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Второй этап с 10 по 12 июля вновь пройдет в австрийском Шпильберге, но будет называться Гран-при Штирии.

источник: «Первый канал»
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Даниил Квят: На колено встают перед Родиной, перед флагом или перед Богом
Российский гонщик «Альфа Ромео» объяснил, почему не присоединился к акции большинства пилотов Формулы-1 накануне старта Гран-при Австрии.
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