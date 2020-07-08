Даниил Квят: На колено встают перед Родиной, перед флагом или перед Богом

Даниил Квят рассказал, почему он отказался преклонять колено накануне старта первого гонки сезона Формулы-1 в минувшее воскресенье.

К акции большинства гонщиков ФК не присоединились также Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс и Антонио Джовинацци.

Вот, что рассказал Квят в интервью для «Первого канала»:

«Когда предложили в качестве жеста в борьбе против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского. Все-таки на колено встают перед Родиной, перед флагом, перед Богом.

Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, одев футболки с надписью «Конец расизму».