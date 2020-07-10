Перес показал лучший результат в Штирии, Квят занял 11-е место

Испанский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выиграл первую свободную практику Гран-при Штирии.
Вторым стал голландец Макс Ферстаппен, выступающий за Ред Булл». Третье место – у финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, а его напарник – Пьер Гасли финишировал на восьмой строчке.
Формула-1. Гран-при Штирии. 1-я практика
1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») –1:04.867
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») –+0.096
3. Валттери Боттас («Мерседес») –+0.222
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») –+0.253
5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») –+0.529
6. Александер Албон («Ред Булл») –+0.616
7. Карлос Сайнс («Макларен») –+0.735
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») –+0.831
9. Даниэль Риккардо («Рено») –+0.902
10. Себастьян Феттель («Феррари») –+0.903
11. Даниил Квят («Альфа Таури») –+0.948
12. Шарль Леклер («Феррари») –+0.970
13. Эстебан Окон («Рено») –+1.007
14. Ландо Норрис («Макларен») –+1.041
15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») –+1.574
16. Ромен Грожан («Хаас») –+1.579
17. Джек Эйткен («Уильямс») –+1.901
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») –+1.930
19. Николас Латифи («Уильямс») –+4.731
20. Кевин Магнуссен («Хаас») –без времени.