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10 июля 14:09
автор: Артур Гичунцев

Перес показал лучший результат в Штирии, Квят занял 11-е место

Гонка прошла на трассе «Ред Булл Ринг».

Испанский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выиграл первую свободную практику Гран-при Штирии.

Вторым стал голландец Макс Ферстаппен, выступающий за Ред Булл». Третье место – у финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 11-е время, а его напарник – Пьер Гасли финишировал на восьмой строчке.

Формула-1. Гран-при Штирии. 1-я практика

1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») –1:04.867

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») –+0.096

3. Валттери Боттас («Мерседес») –+0.222

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») –+0.253

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») –+0.529

6. Александер Албон («Ред Булл») –+0.616

7. Карлос Сайнс («Макларен») –+0.735

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») –+0.831

9. Даниэль Риккардо («Рено») –+0.902

10. Себастьян Феттель («Феррари») –+0.903

11. Даниил Квят («Альфа Таури») –+0.948

12. Шарль Леклер («Феррари») –+0.970

13. Эстебан Окон («Рено») –+1.007

14. Ландо Норрис («Макларен») –+1.041

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») –+1.574

16. Ромен Грожан («Хаас») –+1.579

17. Джек Эйткен («Уильямс») –+1.901

18. Роберт Кубица («Альфа Ромео») –+1.930

19. Николас Латифи («Уильямс») –+4.731

20. Кевин Магнуссен («Хаас») –без времени.

источник: «Советский спорт»
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