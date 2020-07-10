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10 июля 17:42
автор: Виктор Шарафудинов

Промоутер Гран-при России рассказал о подготовке трассы в Сочи к гонке Формулы-1 нынешнего сезона

Руководство чемпионата утвердило проведение российского этапа с 25 по 27 сентября.

Сегодня Формула-1 утвердила проведение Гран-при России в нынешнем году. Этап в Сочи станет десятым в календаре чемпионата и пройдет с 25 по 27 сентября.

Подробности переговоров с руководителями королевских гонок сообщил генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки» Алексей Титов в интервью RT:

«Как только стало понятно, что эпидемиологическая обстановка постепенно ухудшается и мир закрывает границы, мы постоянно находились на связи с Формулой-1 и обсуждали различные пути решения. Особо хочется отметить помощь правительства Российской Федерации, с которым мы также всесторонне анализировали ситуацию. Такой партнерский подход всех задействованных участников, а также поддержка со стороны правительства позволили сделать возможным проведение гонки в Сочи.

Даже во время пика пандемии мы не прекращали готовиться к этапу и работали удаленно. Конечно, многие пункты можно было финализировать только после снятия ограничительных мер, и наш режим сейчас далек от карантинного, однако организация идет в рамках существующих планов. Пандемия и изоляция, безусловно, внесли свои коррективы в процесс подготовки, и ряд действий нам пришлось пересмотреть, но эти задачи делают российский этап чемпионата мира Формулы-1 все ближе, и их команда будет решать с удовольствием».

источник: Russia Today
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