Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Штирии. Квят показал 12-й результат

В Австрии завершилась вторая свободная практики Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 нынешнего сезона.

Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехав один из своих кругов за 1 минуту 3,660 секунды.

Второй результат у победителя Гран-при Австрии Валттери Боттаса. Финн на «Мерседесе» проиграл Ферстаппену лишь 43 тысячных секунды.

Третье место у мексиканца из «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса (+0,217).

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял лишь шестую строчку в итоговом положении, уступив Ферстаппену 0,688 секунды.