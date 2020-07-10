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10 июля 17:59
автор: Виктор Шарафудинов

Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Штирии. Квят показал 12-й результат

Вторая гонка в австрийском Шпильберге пройдет 12 июня.

В Австрии завершилась вторая свободная практики Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 нынешнего сезона.

Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехав один из своих кругов за 1 минуту 3,660 секунды.

Второй результат у победителя Гран-при Австрии Валттери Боттаса. Финн на «Мерседесе» проиграл Ферстаппену лишь 43 тысячных секунды.

Третье место у мексиканца из «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса (+0,217).

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял лишь шестую строчку в итоговом положении, уступив Ферстаппену 0,688 секунды.

У российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята 12-й результат (+1,390).

Сегодня днем первую свободную практику выиграл Перес, показав время 1:04,867, а Квят был 11-м.

Квалификация Гран-при Штирии состоится завтра 11 июля и начнется в 16:00 по московскому времени. Вторая гонка сезона в австрийском Шпильберге пройдет в воскресенье 12 июля.

Формула-1

2-й этап

Гран-при Штирии (Шпильберг, Австрия, «Ред Булл Ринг»)

Вторая свободная практика

Пилот

Команда

Страна

Лучшее время

Отставание

1. Макс Ферстаппен

Ред Булл

Нидерланды

1:03.660

2. Валттери Боттас

Мерседес

Финляндия

1:03.703

+0.043

3. Серхио Перес

Рейсинг Пойнт

Мексика

1:03.877

+0.217

4. Лэнс Стролл

Рейсинг Пойнт

Канада

1:04.241

+0.581

5. Карлос Сайнс

Макларен

Испания

1:04.333

+0.673

6. Льюис Хэмилтон

Мерседес

Великобритания

1:04.348

+0.688

7. Александер Албон

Ред Булл

Таиланд

1:04.437

+0.777

8. Ландо Норрис

Макларен

Великобритания

1:04.541

+0.881

9. Шарль Леклер

Феррари

Монако

1:04.706

+1.046

10. Эстебан Окон

Рено

Франция

1:04.746

+1.086

11. Пьер Гасли

Альфа Таури

Франция

1:04.757

+1.097

12. Даниил Квят

Альфа Таури

Россия

1:05.050

+1.390

13. Кими Райкконен

Альфа Ромео

Финляндия

1:05.152

+1.492

14. Антонио Джовинацци

Альфа Ромео

Италия

1:05.365

+1.705

15. Джордж Расселл

Уильямс

Великобритания

1:05.588

+1.928

16. Себастьян Феттель

Феррари

Германия

1:05.613

+1.953

17. Николас Латифи

Уильямс

Канада

1:05.655

+1.995

18. Кевин Магнуссен

Хаас

Дания

1:05.790

+2.130

19. Ромен Грожан

Хаас

Франция

1:06.096

+2.436

20. Даниэль Риккардо

Рено

Австралия

Без времени

источник: «Советский спорт»
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