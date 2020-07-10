Ферстаппен выиграл вторую свободную практику Гран-при Штирии. Квят показал 12-й результат

В Австрии завершилась вторая свободная практики Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 нынешнего сезона.
Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, проехав один из своих кругов за 1 минуту 3,660 секунды.
Второй результат у победителя Гран-при Австрии Валттери Боттаса. Финн на «Мерседесе» проиграл Ферстаппену лишь 43 тысячных секунды.
Третье место у мексиканца из «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса (+0,217).
Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял лишь шестую строчку в итоговом положении, уступив Ферстаппену 0,688 секунды.
У российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята 12-й результат (+1,390).
Сегодня днем первую свободную практику выиграл Перес, показав время 1:04,867, а Квят был 11-м.
Квалификация Гран-при Штирии состоится завтра 11 июля и начнется в 16:00 по московскому времени. Вторая гонка сезона в австрийском Шпильберге пройдет в воскресенье 12 июля.
Формула-1
2-й этап
Гран-при Штирии (Шпильберг, Австрия, «Ред Булл Ринг»)
Вторая свободная практика
Пилот
Команда
Страна
Лучшее время
Отставание
1. Макс Ферстаппен
Ред Булл
Нидерланды
1:03.660
2. Валттери Боттас
Мерседес
Финляндия
1:03.703
+0.043
3. Серхио Перес
Рейсинг Пойнт
Мексика
1:03.877
+0.217
4. Лэнс Стролл
Рейсинг Пойнт
Канада
1:04.241
+0.581
5. Карлос Сайнс
Макларен
Испания
1:04.333
+0.673
6. Льюис Хэмилтон
Мерседес
Великобритания
1:04.348
+0.688
7. Александер Албон
Ред Булл
Таиланд
1:04.437
+0.777
8. Ландо Норрис
Макларен
Великобритания
1:04.541
+0.881
9. Шарль Леклер
Феррари
Монако
1:04.706
+1.046
10. Эстебан Окон
Рено
Франция
1:04.746
+1.086
11. Пьер Гасли
Альфа Таури
Франция
1:04.757
+1.097
12. Даниил Квят
Альфа Таури
Россия
1:05.050
+1.390
13. Кими Райкконен
Альфа Ромео
Финляндия
1:05.152
+1.492
14. Антонио Джовинацци
Альфа Ромео
Италия
1:05.365
+1.705
15. Джордж Расселл
Уильямс
Великобритания
1:05.588
+1.928
16. Себастьян Феттель
Феррари
Германия
1:05.613
+1.953
17. Николас Латифи
Уильямс
Канада
1:05.655
+1.995
18. Кевин Магнуссен
Хаас
Дания
1:05.790
+2.130
19. Ромен Грожан
Хаас
Франция
1:06.096
+2.436
20. Даниэль Риккардо
Рено
Австралия
Без времени