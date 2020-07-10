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10 июля 19:33
автор: Виктор Шарафудинов

В Формуле-1 ни у кого не нашли коронавирус, сделав более четырех с половиной тысяч тестов

На прошлой неделе чемпионат 2020 года стартовал с четырехмесячным опозданием.

Официальный сайт Формулы-1 опубликовал заявление руководства чемпионата о работе системы безопасности и контроля, которая действует в нынешнем году в условиях пандемии COVID-19.

С 3 по 9 июля было проведено в общей сложности 4566 тестов на коронавирусную инфекцию. Тестирование прошли пилоты, все сотрудники команд и персонал, задействованный в проведении двух Гран-при в Австрии. Ни один из тестов не дал положительный результат.

В минувшее воскресенье 5 июля финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона Гран-при Австрии. 12 июля в австрийском Шпильберге пройдет еще одна гонка, но она будет называться Гран-при Штирии.

источник: Формула-1
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В Формуле-1 ни у кого не нашли коронавирус, сделав более четырех с половиной тысяч тестов
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