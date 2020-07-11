Квалификацию Гран-при Штирии могут перенести на утро воскресенья

Третья свободная практика и квалификация Гран-при Штирии могут не состояться сегодня из-за непогоды.

Последняя официальная тренировка должна была начаться в 12:00 по местному времени (13:00 мск), однако старт был отложен не неопределенный срок из-за сильного дождя. Синоптики прогнозируют, что осадки не прекратятся до поздней ночи.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о том, какие есть варианты у организаторов соревнований.

«Есть несколько вариантов, – цитирует слова Маси официальный сайт Формулы-1. – Если погода не улучшится сейчас, квалификация состоится в воскресенье утром. Если же и завтра провести квалификацию будет невозможно, мы определим стартовую решетку по результатам второй свободной практики.

Есть также возможность, что мы проведем третью тренировку, но квалификация не состоится. В таком случае определяющими станут результаты третьей практики».