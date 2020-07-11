Квалификацию Гран-при Штирии могут перенести на утро воскресенья

Третья свободная практика и квалификация Гран-при Штирии могут не состояться сегодня из-за непогоды.
Последняя официальная тренировка должна была начаться в 12:00 по местному времени (13:00 мск), однако старт был отложен не неопределенный срок из-за сильного дождя. Синоптики прогнозируют, что осадки не прекратятся до поздней ночи.
Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о том, какие есть варианты у организаторов соревнований.
«Есть несколько вариантов, – цитирует слова Маси официальный сайт Формулы-1. – Если погода не улучшится сейчас, квалификация состоится в воскресенье утром. Если же и завтра провести квалификацию будет невозможно, мы определим стартовую решетку по результатам второй свободной практики.
Есть также возможность, что мы проведем третью тренировку, но квалификация не состоится. В таком случае определяющими станут результаты третьей практики».
Начало квалификации было запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 мск). Гонка должна состояться завтра 12 июля и начаться в 16:10 по Москве.
Вчера вторую свободную практику выиграл голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Формула-1
2-й этап
Гран-при Штирии
10 июля. Шпильберг (Австрия). «Ред Булл Ринг».
Вторая свободная практика
Пилот
Команда
Страна
Лучшее время
Отставание
1. Макс Ферстаппен
Ред Булл
Нидерланды
1:03.660
2. Валттери Боттас
Мерседес
Финляндия
1:03.703
+0.043
3. Серхио Перес
Рейсинг Пойнт
Мексика
1:03.877
+0.217
4. Лэнс Стролл
Рейсинг Пойнт
Канада
1:04.241
+0.581
5. Карлос Сайнс
Макларен
Испания
1:04.333
+0.673
6. Льюис Хэмилтон
Мерседес
Великобритания
1:04.348
+0.688
7. Александер Албон
Ред Булл
Таиланд
1:04.437
+0.777
8. Ландо Норрис
Макларен
Великобритания
1:04.541
+0.881
9. Шарль Леклер
Феррари
Монако
1:04.706
+1.046
10. Эстебан Окон
Рено
Франция
1:04.746
+1.086
11. Пьер Гасли
Альфа Таури
Франция
1:04.757
+1.097
12. Даниил Квят
Альфа Таури
Россия
1:05.050
+1.390
13. Кими Райкконен
Альфа Ромео
Финляндия
1:05.152
+1.492
14. Антонио Джовинацци
Альфа Ромео
Италия
1:05.365
+1.705
15. Джордж Расселл
Уильямс
Великобритания
1:05.588
+1.928
16. Себастьян Феттель
Феррари
Германия
1:05.613
+1.953
17. Николас Латифи
Уильямс
Канада
1:05.655
+1.995
18. Кевин Магнуссен
Хаас
Дания
1:05.790
+2.130
19. Ромен Грожан
Хаас
Франция
1:06.096
+2.436
20. Даниэль Риккардо
Рено
Австралия
Без времени