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11 июля 13:19
автор: Виктор Шарафудинов

Квалификацию Гран-при Штирии могут перенести на утро воскресенья

С 11 часов в австрийском Шпильберге продолжается сильный дождь.

Третья свободная практика и квалификация Гран-при Штирии могут не состояться сегодня из-за непогоды.

Последняя официальная тренировка должна была начаться в 12:00 по местному времени (13:00 мск), однако старт был отложен не неопределенный срок из-за сильного дождя. Синоптики прогнозируют, что осадки не прекратятся до поздней ночи.

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал о том, какие есть варианты у организаторов соревнований.

«Есть несколько вариантов, – цитирует слова Маси официальный сайт Формулы-1. – Если погода не улучшится сейчас, квалификация состоится в воскресенье утром. Если же и завтра провести квалификацию будет невозможно, мы определим стартовую решетку по результатам второй свободной практики.

Есть также возможность, что мы проведем третью тренировку, но квалификация не состоится. В таком случае определяющими станут результаты третьей практики».

Начало квалификации было запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 мск). Гонка должна состояться завтра 12 июля и начаться в 16:10 по Москве.

Вчера вторую свободную практику выиграл голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Формула-1

2-й этап

Гран-при Штирии

10 июля. Шпильберг (Австрия). «Ред Булл Ринг».

Вторая свободная практика

Пилот

Команда

Страна

Лучшее время

Отставание

1. Макс Ферстаппен

Ред Булл

Нидерланды

1:03.660

2. Валттери Боттас

Мерседес

Финляндия

1:03.703

+0.043

3. Серхио Перес

Рейсинг Пойнт

Мексика

1:03.877

+0.217

4. Лэнс Стролл

Рейсинг Пойнт

Канада

1:04.241

+0.581

5. Карлос Сайнс

Макларен

Испания

1:04.333

+0.673

6. Льюис Хэмилтон

Мерседес

Великобритания

1:04.348

+0.688

7. Александер Албон

Ред Булл

Таиланд

1:04.437

+0.777

8. Ландо Норрис

Макларен

Великобритания

1:04.541

+0.881

9. Шарль Леклер

Феррари

Монако

1:04.706

+1.046

10. Эстебан Окон

Рено

Франция

1:04.746

+1.086

11. Пьер Гасли

Альфа Таури

Франция

1:04.757

+1.097

12. Даниил Квят

Альфа Таури

Россия

1:05.050

+1.390

13. Кими Райкконен

Альфа Ромео

Финляндия

1:05.152

+1.492

14. Антонио Джовинацци

Альфа Ромео

Италия

1:05.365

+1.705

15. Джордж Расселл

Уильямс

Великобритания

1:05.588

+1.928

16. Себастьян Феттель

Феррари

Германия

1:05.613

+1.953

17. Николас Латифи

Уильямс

Канада

1:05.655

+1.995

18. Кевин Магнуссен

Хаас

Дания

1:05.790

+2.130

19. Ромен Грожан

Хаас

Франция

1:06.096

+2.436

20. Даниэль Риккардо

Рено

Австралия

Без времени

источник: Формула-1
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