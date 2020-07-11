Третью свободную практику Гран-при Штирии официально отменили

Пресс-служба Формулы-1 объявила об отмене третьей свободной практики из-за дождя в австрийском Шпильберге.
FP3 has been cancelled. More updates to follow.#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/0FGWag2ADF— Formula 1 (@F1) July 11, 2020
Сегодняшняя квалификация пока еще значится в расписании. Старт намечен на 15:00 по местному времени (16:00 мск).
Ранее гоночной директор ФИА Майкл Маси заявил, что квалификация может быть перенесена на утро воскресенья. Если ее не удастся провести и завтра, то места на стартовой решетке будут распределены по результатам второй сессии свободных заездов, которая состоялась вчера 10 июля.