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11 июля 14:00
автор: Виктор Шарафудинов

Третью свободную практику Гран-при Штирии официально отменили

Ливень в Шпильберге не утихает.

Пресс-служба Формулы-1 объявила об отмене третьей свободной практики из-за дождя в австрийском Шпильберге.

Сегодняшняя квалификация пока еще значится в расписании. Старт намечен на 15:00 по местному времени (16:00 мск).

Ранее гоночной директор ФИА Майкл Маси заявил, что квалификация может быть перенесена на утро воскресенья. Если ее не удастся провести и завтра, то места на стартовой решетке будут распределены по результатам второй сессии свободных заездов, которая состоялась вчера 10 июля.

Гонка должна состояться завтра 12 июля. Начало назначено на 16:10 по московскому времени.

источник: Формула-1
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