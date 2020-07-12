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12 июля 13:16
автор: Артур Гичунцев

Лундгор выиграл вторую гонку в Штирии, Шварцман сошел на первом круге

Ранее 20-летний уроженец Санкт-Петербурга стал победителем первого заезда.

Сегодня, 12 июля на автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась вторая гонка этапа Формулы-2 в австрийском городе Штирия.

Лучший результат показал датчанин Кристиан Лундгор. Вторым стал Дэниел Тиктум, а замкнул тройку Маркус Армстронг.

Отметим, что российский пилот Роберт Шварцман сошел с дистанции после неудачного старта в первом круге, а его партнер по команде – немец Мик Шумахер досрочно завершил борьбу из-за проблем технического характера.

Формула-2. Штирия. Вторая гонка

1. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix)

2. Дэниел Тиктум (DAMS) +2,0

3. Маркус Армстронг (ART Grand Prix) – +10,2

4. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) – +10,9

5. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) – +11,5

6. Джек Эйткен (Campos Racing) – +20,4

7. Шон Гелаэл (DAMS) – +22,9

8. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) – +23,6

9. Джехан Дарувала (Carlin) – +24,1

10. Лука Гьотто (Hitech Grand Prix) – +27,7...

16. Артём Маркелов (BWT HWA Racelab) – +49,2.

источник: «Советский спорт»
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