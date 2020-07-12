Лундгор выиграл вторую гонку в Штирии, Шварцман сошел на первом круге

Сегодня, 12 июля на автодроме «Ред Булл Ринг» состоялась вторая гонка этапа Формулы-2 в австрийском городе Штирия.
Лучший результат показал датчанин Кристиан Лундгор. Вторым стал Дэниел Тиктум, а замкнул тройку Маркус Армстронг.
Отметим, что российский пилот Роберт Шварцман сошел с дистанции после неудачного старта в первом круге, а его партнер по команде – немец Мик Шумахер досрочно завершил борьбу из-за проблем технического характера.
Формула-2. Штирия. Вторая гонка
1. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix)