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15 июля 17:22
автор: Виктор Шарафудинов

Эдди Ирвайн: На месте руководства «Феррари» я бы избавился от Феттеля уже сейчас

В следующем году место четырехкратного чемпиона мира займет Карлос Сайнс.

Бывший ирландский гонщик Эдди Ирвайн, выступавший за «Феррари» с 1996 по 1999 годы, считает, что итальянской команде стоит поторопиться с расставанием с Себастьяном Феттелем, чтобы избежать полного провала в нынешнем сезоне.

«Я уже много раз говорил, проблема нынешнего Феттеля в том, что он допускает очень много, слишком много ошибок, – заявил Ирвайн в интервью Stats Perform News. – И даже в последней гонке – хотя в столкновении был виноват Леклер, именно Феттель оставил «калитку» открытой, оставил слишком много места.

Он как будто помахал Леклеру рукой, приглашая провести атаку, а потом, когда Леклер уже там оказался, Феттелю пришлось поворачивать направо, потому что слева от него оказалась машина другого соперника. В результате он оказался зажат рядом с Леклером. Да, виноват Леклер, но минимум пять процентов вины лежит на Феттеле.

В «Феррари» давление на гонщиков высоко как нигде более, это очень тяжело. Теперь же ситуация только усугубилась, потому что «Феррари» застряла с гонщиком, который знает о своем увольнении в конце сезона.

Ни о какой лояльности уже не может идти речи, первым номером «Феррари» очевидно является Леклер.

Честно говоря, на месте руководства «Феррари» я бы избавился от Феттеля уже сейчас, не дожидаясь конца сезона. Просто заплатите ему и посадите за руль молодого парня, да кого угодно. Нахождение Феттеля в команде сейчас может оказывать только разрушительный эффект. Но у «Феррари», я полагаю, есть свои причины ничего не менять. Не знаю, может быть они просто не хотят платить так много денег человеку за то, чтобы он ничего не делал».

В первой гонке сезона Феттель занял десятое место, набрав одно очко, а на Гран-при Штирии в прошлое воскресенье сошел уже на первом круге из-за аварии с напарником по «Феррари» Шарлем Леклером.

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Эдди Ирвайн: На месте руководства «Феррари» я бы избавился от Феттеля уже сейчас
В следующем году место четырехкратного чемпиона мира займет Карлос Сайнс.
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