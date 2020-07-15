Эдди Ирвайн: На месте руководства «Феррари» я бы избавился от Феттеля уже сейчас

Бывший ирландский гонщик Эдди Ирвайн, выступавший за «Феррари» с 1996 по 1999 годы, считает, что итальянской команде стоит поторопиться с расставанием с Себастьяном Феттелем, чтобы избежать полного провала в нынешнем сезоне.

«Я уже много раз говорил, проблема нынешнего Феттеля в том, что он допускает очень много, слишком много ошибок, – заявил Ирвайн в интервью Stats Perform News. – И даже в последней гонке – хотя в столкновении был виноват Леклер, именно Феттель оставил «калитку» открытой, оставил слишком много места.

Он как будто помахал Леклеру рукой, приглашая провести атаку, а потом, когда Леклер уже там оказался, Феттелю пришлось поворачивать направо, потому что слева от него оказалась машина другого соперника. В результате он оказался зажат рядом с Леклером. Да, виноват Леклер, но минимум пять процентов вины лежит на Феттеле.

В «Феррари» давление на гонщиков высоко как нигде более, это очень тяжело. Теперь же ситуация только усугубилась, потому что «Феррари» застряла с гонщиком, который знает о своем увольнении в конце сезона.

Ни о какой лояльности уже не может идти речи, первым номером «Феррари» очевидно является Леклер.