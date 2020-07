Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Венгрии», Квят - 16-й

В Будапеште завершилась первая свободная практика третьего этапа «Формулы-1» сезона 2020 - Гран-при Венгрии.

Лучшее время показал британский пилот «Мерседеса» Льис Хэмилтон. Следом расположились его напарник по команде Валттери Боттас и гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 16-й результат.

CLASSIFICATION: END OF FP1



Mercedes x 2 from Racing Point x 2 in the opening session at the Hungaroring ⏱️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/n7yVcvuokx