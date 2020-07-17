Феттель в дождь выиграл вторую свободную практику Гран-при Венгрии, Квят – 13-й

В пригороде Будапешта Модьороде на автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии.

Тренировочные заезды прошли под дождем, и семь гонщиков не смогли проехать ни одного быстрого круга. Среди них оказались чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Эстебан Окон и Даниэль Риккардо (оба – «Рено»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Александер Албон («Ред Булл»).

Из остальных 13 лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель (1:40,464). Финн Валттери Боттас из «Мерседеса» отстал от немца на 0,272 секунды. Третий результат у Карлоса Сайнса из «Макларена» (+1,320 от времени Феттеля).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 13-е время (+6,958).

Третья свободная практика и квалификация состоятся завтра 18 июля.