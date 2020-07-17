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17 июля 17:44
автор: Виктор Шарафудинов

Феттель в дождь выиграл вторую свободную практику Гран-при Венгрии, Квят – 13-й

Гонка в Будапеште состоится 19 июля.

В пригороде Будапешта Модьороде на автодроме «Хунгароринг» завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии.

Тренировочные заезды прошли под дождем, и семь гонщиков не смогли проехать ни одного быстрого круга. Среди них оказались чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Эстебан Окон и Даниэль Риккардо (оба – «Рено»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Александер Албон («Ред Булл»).

Из остальных 13 лучшее время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель (1:40,464). Финн Валттери Боттас из «Мерседеса» отстал от немца на 0,272 секунды. Третий результат у Карлоса Сайнса из «Макларена» (+1,320 от времени Феттеля).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 13-е время (+6,958).

Третья свободная практика и квалификация состоятся завтра 18 июля.

Гран-при Венгрии

Вторая свободная практика

Будапешт, «Хунгароринг»

Пилот

Команда

Страна

Лучшее время

Отставание

1. Себастьян Феттель

Феррари

Германия

1:40.464

2. Валттери Боттас

Мерседес

Финляндия

1:40.736

+0.272

3. Карлос Сайнс

Макларен

Испания

1:41.784

+1.320

4. Лэнс Стролл

Рейсинг Пойнт

Канада

1:42.380

+1.916

5. Серхио Перес

Рейсинг Пойнт

Мексика

1:42.470

+2.006

6. Пьер Гасли

Альфа Таури

Франция

1:42.588

+2.124

7. Макс Ферстаппен

Ред Булл

Нидерланды

1:42.820

+2.356

8. Ромен Грожан

Хаасс

Франция

1:43.335

+2.871

9. Кими Райкконен

Альфа Ромео

Финляндия

1:43.471

+3.007

10. Шарль Леклер

Феррари

Монако

1:43.725

+3.261

11. Антонио Джовинацци

Альфа Ромео

Италия

1:44.411

+3.947

12. Ландо Норрис

Макларен

Великобритания

1:46.000

+5.536

13. Даниил Квят

Альфа Таури

Россия

1:47.422

+6.958

источник: «Советский спорт»
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