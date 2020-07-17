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17 июля 21:26
автор: Виктор Шарафудинов

Даниил Квят: Не сказал бы, что машина хорошо себя показала, но нужно подождать

Две первые гонки сезона принесли российскому пилоту «Альфа Таури» одно очко.

Даниил Квят поделился впечатлениями от начала сезона в Формуле-1.

«Ощущения хорошие, – отметил Даниил в интервью для «Матч ТВ». – Тяжело оставаться сконцентрированным, когда три гонки идут подряд, но если хорошо распределить время между гонками, получится отдохнуть. Мы еще изучаем машину. Не сказал бы, что она хорошо себя показала, но нужно подождать несколько трасс, чтобы прийти к заключению.

В Венгрии извилистая трасса, здесь много поворотов. Нужно правильно настроить машину для поворотов и постараться проехать чистый круг в квалификации. Из-за большого количества поворотов здесь просто допустить ошибку».

На первом этапе в Австрии 5 июля Квят сошел за два круга до финиша, а спустя неделю занял десятое место, заработав одно очко.

19 июля в Будапеште состоится гонка Гран-при Венгрии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Даниил Квят: Не сказал бы, что машина хорошо себя показала, но нужно подождать
Две первые гонки сезона принесли российскому пилоту «Альфа Таури» одно очко.
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