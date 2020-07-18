Карлос Сайнс: Никто и ничто не заставит не заставит меня встать на колено, если я не хочу

Карлос Сайнс объяснил почему не хочет вставать на колено перед гонками Гран-при.

«Не секрет, что Льюис Хэмилтон – один из самых активных спортсменов, вовлеченных в движение Black Lives Matter, – цитирует слова испанского пилота El Mundo Deportivo. – Это привело к тому, что все мы немного более вовлечены в проблему расизма, которая существует по всему миру.

Лично я никогда не ощущал никакого давления. Я независим от мнения паддока в вопросе того, насколько важно вставать на колено. Мне было комфортно делать то, что я считаю приемлемым, и я продолжу это делать. Никто и ничто не заставит делать то, что будет мне некомфортно. Все мы будем демонстрировать единение в борьбе с расизмом, но, мне кажется, у всех есть право выбирать, как именно это делать».

5 июля перед первой гонкой в Австрии шесть гонщиков не встали на колено во время исполнения гимна (включая Сайнса и Даниила Квята), а уже перед вторым этапом 12 пилотов таких пилотов оказалось всего четверо.