Жан Тодт: Все жизни имеют значение. Не только черных

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт высказал свое мнение о публичных акциях, направленных на борьбу против расизма.

«Я понимаю, почему Хэмилтон борется против расизма. Но также я понимаю и пилотов, которые отказываются преклонять колено. Все люди разные и одни пытаются решить проблему публично, другие стараются не привлекать к своим действиям особого внимания, но мы все делаем все, чтобы положить конец расизму. Я заявляю, что жизни имеют значение. Все жизни. Не только черных. Но и желтых. И белых», — цитирует Тодта Autosport.

Напомним, перед стартом гонок «Формулы-1» в текущем сезоне большинство пилотов встают на одно колено в знак борьбы против расизма. К этой акции присоединились не все спортсмены, что вызвало неудовольствие британца Льюиса Хэмилтона. Отказался преклонить колено, в частности, россиянин Даниил Квят.