Источник: Гран-при Германии пройдет на «Нюрбургринге» в начале октября

Организаторы чемпионата мира «Формулы-1» определились с расписанием еще трех Гран-при.

Об этом сообщает издание RTL.

«Гран-при Германии» пройдет на трассе «Нюрбургринг» с 9 по 11 октября, этап в Португалии состоится в Портимане с 23 по 25 октября, а в Италии - в Имоле с 31 октября по 1 ноября.

Напомним, что в последний раз этап «Формулы-1» проводился в «Нюрбургринге» в 2013 году.

Добавим, что во всех трех гонках, прошедших в этом сезоне, первенствовали пилоты команды «Мерседес». Дважды - Льюис Хэмилтон и один раз Валттери Боттас.