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24 июля 12:55
автор: Юрий Нечаев

Себастьян Феттель: Я надеялся отобрать несколько чемпионств у Льюиса, чтобы рекорд Шумахера устоял

Уже в этом году британец может догнать «Красного Барона».

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что не хочет, чтобы британец Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера по количеству чемпионских титулов.

«Я надеялся, что мне удастся отнять несколько чемпионств у Льюиса, чтобы рекорд Михаэля остался непревзойденным. Конечно, я и сам хотел добиться большего успеха, чем добился Шумахер. К сожалению, мне это не удалось, но я достаточно зрелый пилот, чтобы определить причины и двигаться дальше», — цитирует Феттеля GP Blog.

Напомним, Шумахер является семикратным чемпионом мира. В активе Хэмилтона, выступающего за «Мерседес», на сегодняшний момент уже шесть титулов.

В текущем сезоне в «Формуле-1» состоялось три Гран-при, на двух из которых побеждал британец. Хэмилтон лидирует в личном зачете, опережая ближайшего преследователя, партнера по команде Валттери Боттаса, на пять очков.

2 августа состоится гонка «Гран-при Великобритании».

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