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25 июля 00:56
автор: Виктор Шарафудинов

Маттиа Бинотто: Еще рано что-то решать по поводу дебюта Мика Шумахера в Формуле-1 в 2021 году

После шести гонок сын семикратного чемпиона мира занимает четвертое место в общем зачете Формулы-2.

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал возможность дебюта Мика Шумахера в королевских гонках в следующем году.

«Думаю, Мик неплохо справляется и выступает лучше, чем в 2019 году, – цитирует Бинотто Autosport. – Важно, что по ходу своего второго сезона в Формуле-2 он движется вперед. Мне кажется, что он показывает прогресс с самого начала чемпионата. В кое-какие моменты ему не повезло, но если вы посмотрите на его выступление в Венгрии, то согласитесь, что он был хорош. Важно, что он прибавляет.

Что касается возможного дебюта в Формуле-1 в 2021 году, мне кажется, еще слишком рано что-то решать. Мы с ним предельно честны, и его итоговое положение в чемпионате будет играть важную роль. Так что он получит место в Ф1, когда мы посчитаем, что его прогресс в целом достаточен. Мику нужно просто продолжать работать и позже мы примем решение о следующем сезоне».

В двух гонках венгерского Гран-при Мик Шумахер дважды подряд финишировал на третьем месте. 21-летний воспитанник Академии «Феррари» выступает за команду «Према Рейсинг». Немец набрал 39 очка и занимает четвертое место в общем зачете.

Лидирует в чемпионате напарник младшего Шумахера по команде российский гонщик Роберт Шварцман. 20-летний Шварцман на данный момент единственный, кто смог выиграть две гонки в нынешнем сезоне. На счету уроженца Санкт-Петербурга 81 очко.

источник: Autosport
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Маттиа Бинотто: Еще рано что-то решать по поводу дебюта Мика Шумахера в Формуле-1 в 2021 году
После шести гонок сын семикратного чемпиона мира занимает четвертое место в общем зачете Формулы-2.
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