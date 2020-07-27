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27 июля 11:20
автор: Юрий Нечаев

«Гран-при Португалии» пройдет в присутствии зрителей

Гонка состоится в Портимане.

«Гран-при Португалии» «Формулы-1», запланированный на 23-25 октября, пройдет со зрителями.

Об этом сообщает Grandprix.

Напомним, первым этапом в сезоне, на который будут допущены болельщики, должен стать «Гран-при России», который пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября.

На текущий момент в чемпионате «Формулы-1» 2020 года состоялось три этапа, на каждом из которых побеждали пилоты команды «Мерседес». Дважды это удавалось сделать Льюису Хэмилтону и один раз - Валттери Боттасу.

Британец лидирует в личном зачете, опережая своего партнера по команде на пять очков.

источник: Grandprix.com
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