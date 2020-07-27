Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма перед британским Гран-при

Руководство Формулы-1 уведомило команды и пилотов о проведении специальной акции против расизма перед гонкой Гран-при Великобритании.

Телерадиокомпания BBC сообщает, для этого будет специально выделено время в официальном расписании.

Все гонщики будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки с надписью «Покончим с расизмом» (End racism). В то же время каждый пилот будет вправе сам решать вставать ему на одно колено по примеру Льюиса Хэмилтона или нет.

Шестикратный чемпион мира Хэмилтон ранее растрировал руководство Формулы-1 за сумбурное проведения акции против расизма на Гран-при Венгрии. Некоторым пилотам пришлось бежать, чтобы успеть на акцию протеста, а официальный телевещатель невнятно показал это мероприятие.

Гран-при Великобритании пройдет с 31 июля по 2 августа в Сильверстоуне. 9 августа там же состоится еще одна гонка, но она будет носить название Гран-при 70-летия Формулы-1.