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27 июля 20:56
автор: Виктор Шарафудинов

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма перед британским Гран-при

Гонка в Сильверстоуне состоится 2 сентября.

Руководство Формулы-1 уведомило команды и пилотов о проведении специальной акции против расизма перед гонкой Гран-при Великобритании.

Телерадиокомпания BBC сообщает, для этого будет специально выделено время в официальном расписании.

Все гонщики будут обязаны собраться вместе и надеть специальные футболки с надписью «Покончим с расизмом» (End racism). В то же время каждый пилот будет вправе сам решать вставать ему на одно колено по примеру Льюиса Хэмилтона или нет.

Шестикратный чемпион мира Хэмилтон ранее растрировал руководство Формулы-1 за сумбурное проведения акции против расизма на Гран-при Венгрии. Некоторым пилотам пришлось бежать, чтобы успеть на акцию протеста, а официальный телевещатель невнятно показал это мероприятие.

Гран-при Великобритании пройдет с 31 июля по 2 августа в Сильверстоуне. 9 августа там же состоится еще одна гонка, но она будет носить название Гран-при 70-летия Формулы-1.

источник: BBC
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Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма перед британским Гран-при
Гонка в Сильверстоуне состоится 2 сентября.
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